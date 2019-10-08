美副助卿：支持台灣與太平洋“友邦”的邦交

台美舉行首屆太平洋對話。（照片：“外交部”提供） 中評社台北10月7日電（記者 黃筱筠）台美首屆“太平洋對話”（Pacific Islands Dialogue）7日在台北外交學院登場。“外交部”7日晚間發佈新聞稿指出，美國副助卿孫曉雅在論壇上說明，美國總統川普今年五月款宴帛琉、馬紹爾群島與密克羅尼西亞聯邦領袖，美國國務卿近期造訪馬國與密國，均為史上首次，加上本次台美共同主辦“太平洋對話”，在在顯示美國用行動證明對此區域的重視。



首屆“太平洋對話”7日登場，由“外交部長”吳釗燮與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）共同主持開幕，除美方代表團外、美國在台協會、多個理念相近國家的駐台機構、太平洋“友邦”大使館等均派員參與。



台美太平洋對話的閉門會議於同日下午在“外交部”舉行，由“外交部”政務次長徐斯儉與孫曉雅副助卿共同主持，多個理念相近國家自國內或指派其駐台機構派員代表出席。會議主題為台美在太平洋地區援助計劃的資訊分享與資源協調，以及台美雙方或與理念相近國家進行多方合作的可行性。



孫曉雅表示，美國政府的印太戰略奠基於經濟、治理與安全三支柱，強調維護開放、自由、透明、法治印太區域的重要性。美方重視太平洋島國人民的福祉，特別強調發展援助應避免債務負擔。



孫曉雅說明，川普“總統”今年五月款宴帛琉、馬紹爾群島與密克羅尼西亞聯邦領袖，美國國務卿近期造訪馬國與密國，均為史上首次，加上本次台美共同主辦“太平洋對話”，在在顯示美國用行動證明對此區域的重視。



孫曉雅提及，在美國擬強化與太平洋島國合作的領域中，台灣在技術與資源上都具有重要的優勢，因此美國積極尋求與台灣進行合作。此外，本次對話有助於美國、台灣及其他理念相近國家找出符合共同利益的合作模式。



孫曉雅最後強調，台灣在太平洋乃至全世界都是一股良善的力量，台美共享尋求法治、繁榮與安全的區域願景，美國因此堅定支持台灣與其太平洋“友邦”的維持外交關係。



本次對話會議歷時約2個半小時，與會的各方討論熱烈。會後孫曉雅副助卿率領美方代表團拜會“外交部長”吳釗燮並接受徐斯儉款宴，繼續就對話內容與結論進一步交換意見。