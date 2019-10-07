國慶假期國內遊收入突破6000億元

中評社北京10月7日電／新華社報道，記者7日從文化和旅遊部了解到，國慶7天長假期間，全國共接待國內遊客7.82億人次，同比增長7.81%；實現國內旅遊收入6497.1億元，同比增長8.47%。受景區降價、高速免費、文旅融合和監管有力等積極因素影響，遊客滿意度和獲得感穩步提升。



據悉，十一長假期間，以文促旅增效明顯。據統計，66.4%的遊客假日期間參觀了人文旅遊景點，59.45%的遊客參觀了歷史文化街區，86.36%的遊客參與了兩項以上文化活動。江西、貴州、四川等地博物館、美術館、文化館主動延長開館時間，讓廣大群眾獲得更多文化服務；北京各院團共上演134台521場演出，同時開展主題展覽、書畫交流、圖書推薦等各類活動977項，滿足外來遊客和本地居民的多層次文化需求。



國慶期間，遊行主題方陣和地方花車展示元素吸引大批遊客駐足合影，紅色旅遊成為國慶假日旅遊市場主旋律。據文化和旅遊部統計，78.84%的遊客參與了各式國慶慶祝活動。鄂豫皖蘇區首府革命博物館、箭廠河等紅色景區和革命舊址遊人如織，遊客紛紛攜家人緬懷革命先烈，感受紅色文化，傳承紅色基因。



據介紹，多地景區推出多重優惠吸引遊客，安徽省38個國有重點景區降低門票價格，部分景區價格下調幅度超過10%；湖北武當山景區實行“一票管三天”政策，吸引了大批遊客。



十一長假期間，全域旅遊得到快速發展，夜間旅遊方興未艾，44.96%的遊客參與夜遊活動。體現社會主義建設成就的城市地標、重大工程、高科技成果等大受遊客歡迎。



此外，自駕遊、家庭遊、賞秋遊也成為國慶假日旅遊市場亮點。數據顯示，國慶期間，30.57%的遊客選擇自駕出遊，甘肅、青海、新疆、皖南、川藏等地自駕路線登上熱搜榜。