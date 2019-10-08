韓民調低？張桂綿：怎麼帶動選舉氣勢更重要

張桂綿。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月8日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議員張桂綿接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜民調輸給蔡英文，當然基層會焦慮，但是也不用太擔心，往往民調與選舉結果未必一樣，她說，韓的選情就像霧中看花，只要堅定信心，總會現出花的一天。



張桂綿，日本作新學院大學，曾任第19屆蘆竹鄉鄉民代表、蘆竹區張廖簡宗親會理事長、蘆竹區元極舞主任委員，“國民黨全國青工總會”副總會長、桃園市青工總會總會長等職務。去年桃園市議員選舉蘆竹區第一高票，年輕世代的她，也是“KMT青年問政連線”成員。



被問到大選剩下不到一百天，韓國瑜民調還是落後於民進黨蔡英文，基層是否焦慮？



張桂綿指出，現在民調的準確性，愈來愈被質疑，往往選舉結果與選前民調，根本不一樣，民調只能當參考，重點是“要怎麼做”？要怎樣帶動選舉氣勢更重要。



她說，現在藍綠選情確實蠻混亂，很多是媒體操作或被民調帶著走，只能勸基層挺韓支持者，不要聽、不要看、堅定支持，相信混亂之中，藍軍會找出一條正確要走的路。



張桂綿以“霧中看花”這句話來詮釋，現在看韓國瑜的選情，當然一片霧茫茫，看不準，只要堅定信心，不要被“黑韓”影響，終究有一天，霧中的花會現出，就是大選勝利。



她認為，2020大選，最迫切需要解決，就是如何改善經濟，要知道，基層走一走，就會看到很多店家陸續高掛“出租”招牌，經濟開始蕭條，執政者，難道沒有感受到嗎？很多店家感嘆，目前生意很難做，到底經濟哪一天才能能振興？



張桂綿分析，相信國民黨比民進黨更有能力改善台灣經濟，提振台灣景氣。

