中評鏡頭：台中綠選將掛看板　蔡英文不缺席

這波蔡英文與民進黨台中市“立委”參選人合照的風氣，是從蔡英文台中市競選總部啟用開始。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月8日電（記者 林谷隆）2020大選進入百日倒數之際，台中藍綠選將都把握良辰吉時掛上競選看板，這波蔡英文與民進黨台中市“立委”參選人合照的風氣，是從蔡英文台中市競選總部啟用開始，競選總部內外都有大幅蔡英文與綠選將“母雞帶小雞”的合照，而且民進黨台中市黨部也會定期關心“蔡英文合照”懸掛看板的進度。



到目前為止，台中八席“立委”選區中，民進黨提名六名“立委”參選人，都會在本週前掛上與蔡英文合照的新版競選看板。另外兩席是退出時代力量的無黨籍台中第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）“立委”洪慈庸，還是主打個人特色的看板；第二選區（沙鹿、大肚、烏日、龍井、霧峰）的台灣基進陳柏惟則是主打網路宣傳，實體看板相當稀少，不過洪陳兩人仍出現在蔡英文台中市競選總部的大看板中，展現綠營團結作戰的策略。



民進黨在台中第八選區（豐原地區）提名前議員翁美春，翁最近在豐原區中山路跟豐原大道交叉路口掛起與蔡英文聯合看板，上面不只兩人合照，還有翁美春競選標語“守護台灣，建設有春！”相當醒目。



選掛最多與蔡英文的合照看板是台中市第五選區（北北屯），民進黨徵召交通大學助理教授莊競程參選，對上高知名度的國民黨現任“立委”沈智慧，莊陣營採取的策略，就是大量掛上與蔡英文的合照，拉抬知名度，很多民眾看到照片，還驚呼“這次民進黨參選人好年輕！”成效還頗顯著。