蔡會美眾議員：中國壓力讓台灣失兩“邦交”

蔡英文在寓所會見美眾議員提及，因為中國壓力，台灣失去兩個“邦交”國。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）蔡英文7日下午在寓所會見美國聯邦眾議員馬隆尼（Sean Patrick Maloney, D-NY），感謝美國國會支持台灣，並期盼雙方更緊密合作，進一步加強互惠夥伴關係。蔡英文強調，近來，因為來自中國的壓力，台灣失去兩個“邦交”國，她感謝美國政府持續與我們合作因應。



蔡英文致詞時表示，非常高興見到馬隆尼眾議員以及美國國會幕僚人員，並感謝馬隆尼眾議員對台灣的堅定支持，共同連署了去年3月正式生效的《台灣旅行法》。



蔡英文提到，美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）此刻正在台北參加“太平洋對話”(Pacific Islands Dialogue)，商討我們如何在太平洋島國更密切合作。近來，因為來自中國的壓力，台灣失去兩個“邦交”國，她感謝美國政府持續與我們合作因應。



她指出，美國國會總是率先支持台灣，她感謝“國會”通過多項法案和決議案，支持台灣參與國際組織，並期盼雙方更緊密合作，進一步加強互惠夥伴關係，也再度歡迎他們的來訪。



訪賓一行由“外交部長”吳釗燮、“美國在台協會”台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）陪同，“國家安全會議”秘書長李大維也出席。