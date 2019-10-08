快評：日台眉來眼去　又搞小動作切香腸

中評社快評／台灣駐日本福岡辦事處4日提前舉辦雙十酒會，日本首相安倍晉三及副首相麻生都致電文道賀，兩人以“中華民國”正式稱呼台灣。這為過去少見，犯了忌諱。



台日關係向來敏感，中國大陸非常在意日台非正式的接觸裡有無小動作，基本上是以警惕的眼神去監看。日相賀電稱“中華民國”，與台灣眉來眼去，顯然是以小動作切香腸，又挑大陸敏感神經。



這幾年兩岸關係停滯惡化，中日關係則逐漸回暖。不過，日本與台灣之間仍不時眉來眼去，搞些讓大陸惡心的動作，比如兩年多前日本將台灣對日交流窗口“亞東關係協會”更名為“台灣日本關係協會”，提升日台實質關係。



早前台灣黨局公開提出推動台美日三方合作；最近美國一些智庫人士也提出要推動美日台三邊聯盟，讓美日台“國安”高層常態會晤，並要推動美日台三方的聯合軍事演習。如果美日台三邊聯盟成局，對中國大陸是極嚴重的挑釁和挑戰。



因為有來自中國大陸的壓力，日台關係要搞所謂突破難度很高，目前日台以小動作切香腸方式推進雙方的實質關係。日本與台灣眉來眼去，又想改善與大陸的關係，這是有矛盾、有風險的。日本畢竟不是美國，中國大陸想要反擊，手段非常多。



有必要提醒日本，一方面做著傷害中國人民感情的事情，一方面又想改善日中關係，這說不過去。