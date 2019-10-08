數字貨幣：星辰大海還是終極霸權

如果數據是未來最大的資產，那麼數字貨幣一定是未來的終極貨幣形式。 中評社北京10月8日電／以Libra為代表的私人發行的數字貨幣是非商品、非主權的超級貨幣形態。如果數據是未來最大的資產，那麼數字貨幣一定是未來的終極貨幣形式。



澎湃新聞發表東方證券首席經濟學家邵宇文章認為，數字貨幣必將最終成為新一輪的技術革命產生的新經濟和新（數據）資產的價值量度、支付手段、財富儲備和世界貨幣。如果由其任意發展，它的發展趨勢或許是先幹掉小國貨幣，再幹掉小數字貨幣，再幹掉（跨境銀行端）支付系統，然後幹掉霸權貨幣，而屠龍的勇士或許變為最終的巨龍。



數字貨幣的理論基礎是什麼



文章稱，我們對數字貨幣誕生之前的各種貨幣形態都很熟悉，要麼是商品貨幣，例如黃金、白銀，要麼是信用貨幣，如法幣（紙幣）。新的數字貨幣如果只是比特幣，它的總量有限，影響可控。但如果像Libra或者央行主權貨幣大規模發行的話，故事就很不一樣了。



這些數字貨幣是真正全新的基於算法而形成的信任和共識的產物，還是基於有形的傳統的積累，不過是它的一個數字升級，這是完全不同的路徑。未來貨幣的主流一定是數字貨幣，只是不確定它究竟是央行的主權延伸，還是Libra這種商業的，或者全部開源或者全部去中心的，更像最初的私人貨幣。



區塊鏈也就十年的歷史，以比特幣為代表的虛擬幣有很多的問題。其局限性與金銀類似，金銀也是非主權的，其實也是。Libra與其有相似之處，但是它們的派生體系不一樣。Libra是一種妥協和折衷，它必須要征得現有利益主體的同意才能往更高的層次發展，但總有一天會脫離它的母體，數字貨幣大概率是這樣的發展趨勢。



每一種貨幣都要有理論基礎，才能支撐整個金融邏輯的進化。比如說金銀時代，邏輯很簡單，一個簡單的貨幣數量論，再加上所謂的黃金運輸點，我們既能搞定匯率，又能搞定利率。但問題是，從信用貨幣或者主權貨幣開始，世界就完全不一樣了。這種變異所帶來的影響實在是太大了，人類現在沒有辦法控制它，或者說完全失去控制（對應的微觀的定價理論又應該如何進化也是個巨大挑戰）。



信用貨幣是雙重構架，理論上高能的貨幣是由央行來控制的，但廣義貨幣是基於動物精神，怎麼樣創造它？M2實際上是內生的。一旦出現危機，央行肯定會挺身而出，因為那個時候整個市場的動物精神全部被嚇沒了，你只能走凱恩斯道路，其實現在還是這樣子。大部分貨幣政策都是控制信用總量（杠杆的）。現代貨幣理論下，債務與貨幣同源，往下走，在全世界主權信用貨幣情況下，我們看到更多的是什麼呢？是貨幣幻覺，資產的泡沫，最終進入到龐氏騙局，要麼是通貨膨脹（產能不足），泡沫破滅（一再出現），甚至是國家破產（除非大而不倒）。只不過這個旁氏可能是由主權經濟體來主導。



當前債務積累的狀態，以及過去十年為了拯救危機的方法，很荒謬的，過去的危機是因為在2008年之前放了太多的貨幣，而拯救危機的方式是釋放更多的貨幣，大家知道到了現在整個經濟要進入到新一輪衰退，大家所做的唯一動作是什麼？就是繼續放水。什麼叫瘋狂？就是你不斷重複做一件事情，但又期望不同的結果，全球正在往這個方向繼續努力。

理論也作出了新的迎合，成為權力的奴僕，發明了所謂現代貨幣理論（MMT），有了MMT，最終的底線就全沒有了，只要沒有通脹，印鈔是沒有極限的。就是因為我們現在整個信用理論的基礎，債務跟貨幣是同源的，是信用創造了債務，所以它產生的結果要麼是通脹，這是德國在1923年遇到的情況，因為產能不足。



二是泡沫的破滅，或國家的破產，當然這個在不斷地出現，除非你是全球貨幣，也就是全球儲備的主權貨幣像美元，美國現在的債務大家都知道巨大，為什麼沒問題呢？因為沒有選擇，你不能選宇宙幣吧，美國是最大的最後的全球“貸款人”。



經典的謬誤



文章指出，我們現在的問題，是基於一個非常錯誤的著名恒等式，在信用經濟體裡，廣義貨幣M2=GDP+CPI+資產CPI，這是經典的謬誤。



很簡單的道理，我們覺得似乎大部分M2都應該為我們的GDP+CPI，就是名義的產出消化掉，而剩下來部分進入到資產泡沫領域，看過去30年的樣本，藍色線代表創造財富的能力（名義GDP），紅色線代表M2，也就是創造貨幣的能力。M2與名義GDP增速的差，人們大致認為它可能會進入泡沫領域，其實並不是。因為這樣看，每年只有額外5%的貨幣供應會進入泡沫領域。有證據顯示，在M2裡頭10%是進入GDP的創生，10%進入到CPI，80%進入到的資產價格，一般的認知其實是一個重大的謬誤。



可以想見，當上個季度的名義GDP增長是8.5%，M2卻變成8%的時候，就會出現各種各樣的金融亂象，包括跑路違約和資產價格縮水。跑路的原因並不是因為央行還發出數字貨幣，而是在於流動性快速的縮緊。你看到第一個反應是金融市場的反應和泡沫的去化，實體經濟當然是連帶傷害。



所以我們被困在這樣一個錯誤的信用經濟模型或者公式裡頭，而更重要的是，我們可能生活在一個巨大的貨幣幻覺，而這些貨幣幻覺來自於信用系統或者自身膨脹的速度，在過去40年裡，經濟體膨脹了240倍，很了不起的奇跡。大家穿的用的，這些物資財富我們創造了200多倍，同時投放出來的貨幣高達1000多倍，這就是經典的信用貨幣帶來的困境。發達經濟體也是如此。



為什麼所謂貨幣中性理論一開始就錯了，它絕對不可能是中性的，從短期來看，從長期來看都不是中性的，如果貨幣真的就只是交易的媒介，那時候談貨幣中性是合適的，但貨幣怎麼可能只是交易的媒介呢？如果貨幣不是中性的，那宏觀經濟學的基礎在哪裡？就沒有了，而且沒有公允的法則去判斷誰能夠得到最大的財富，一定會引起分化，但是技術的精英或者新的科技會帶來更好的世界嗎？在回答這個的時候要特別地小心。如果各國貨幣當局不太靠譜的話，那麼類似Facebook這樣的互聯網巨頭企業就會更靠譜一點嗎？



Libra會靠譜點嗎



文章分析，Libra會偽裝得更靠譜一點，基於的理論是什麼呢？基於的是SDR，也就是所謂的ESDR，用不用分布式技術？它會用，它強調五年以後就會交出來使用，現在其實是基於自己的網絡、自己的用戶，再加上100個大玩家（現在是24個），構成了實際上是一個聯盟鏈，但它跟現實的妥協在於拿了現實資產作為抵押1：1發行。我個人的理解，它就是定義了Move的語言，把一些資產包不斷地移動，但這個移動可能會在算法上帶來優勢，也就是它很難出現很多的漏洞，比如說憑空消失或者被攻擊，當然這個取決於那個26歲程序員寫的計算機語言有多麼美妙，現在看來未必見得比現有的區塊鏈技術進展更優異。



但是100家企業所發行的基於多種幣種的ESDR就比幾個大國一起發行的SDR更加靠譜嗎？大家知道SDR基本上完蛋了，除了用於最頂級的國家之間的小部分清算，後來發現也沒啥用處。因為到了危機的時候大家索性就拋棄SDR，直接上強力幣種的互換就完了，美元做了互換，人民幣也在做。

