自我革命破解歷史周期率

中評社北京10月8日電／70多年前，愛國民主人士黃炎培向毛澤東同志發出慨嘆：一部歷史，“政怠宦成”的也有，“人亡政息”的也有，“求榮取辱”的也有，提出“其興也勃焉，其亡也忽焉”的歷史周期率之問。



從找到“民主新路”，到堅持“兩個務必”，再到牢記“初心使命”、推進“自我革命”，一代代中國共產黨人用自我革命推動社會革命取得偉大成就，破解了舊社會舊制度導致的“歷史周期率”問題。習近平總書記鮮明深刻指出：“馬克思主義政黨奪取政權不容易，鞏固政權更不容易；只要馬克思主義執政黨不出問題，社會主義國家就出不了大問題，我們就能跳出‘其興也勃焉，其亡也忽焉’的歷史周期率。”



黨的十八大以來，面對複雜多變的國內外形勢，面對黨內存在的種種問題，習近平總書記滿懷居安思危的深沉憂患和以身許黨許國、報黨報國的使命擔當，對加強黨的領導和黨的建設、鞏固黨的長期執政地位，確保黨永不變質、紅色政權永不變色，作出一系列重要論述和重大決策。總書記強調，建設好、建設成中國特色社會主義，實現中華民族偉大復興，需要一個很長的歷史時期，最根本的是要把中國共產黨的事情辦好。我們黨作為百年大黨，如何永葆先進性和純潔性、永葆青春活力，如何永遠得到人民擁護和支持，如何實現長期執政，是我們必須回答好、解決好的一個根本性問題。以習近平同志為核心的黨中央全面加強黨的領導和黨的建設，以徹底的自我革命精神推進全面從嚴治黨，加強理想信念教育，出台和落實中央八項規定，開展黨的群眾路線教育實踐活動，推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，倡導“三嚴三實”，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，強力正風肅紀，淨化黨內政治生態，取得全面從嚴治黨的重大成就，進一步解決了新的歷史條件下凝聚民心民意，鞏固擴大黨的執政地位和執政基礎，實現黨的歷史使命的重大問題，為黨和國家事業發展提供了堅強政治保證。



在《推進黨的建設新的偉大工程要一以貫之》這篇重要文章中，習近平總書記再次回望歷史，深刻總結秦、漢、唐、清等封建王朝興衰更替，以及明末農民起義、晚清太平天國運動等失敗的歷史教訓，得出一個重要結論：歷史周期率是我國歷史上封建王朝、封建政權擺脫不了的宿命。封建王朝盛極而衰、農民起義軍先勝後敗，一個共同的也是極其重要的原因，就是自己解決不了自己的問題。“物必先腐而後蟲生。”總書記洞悉歷史規律，揭示了歷史周期率背後的真相！



中國共產黨是全心全意為人民服務的政黨，新中國是人民當家作主的社會主義國家，這同封建王朝、農民起義軍有著本質區別，不可簡單類比，但以史為鑒可以知興替。習近平總書記之所以反覆強調歷史周期率問題，就是為了告誡全黨，任何一個政權，建立不容易，保持興旺發達、長治久安，也不容易。如果不自省、不警惕、不努力，再強大的政權都可能走到“霸王別姬”的窮途末路。總書記將這個道理概括為“四個不容易”：功成名就時做到居安思危、保持創業初期那種勵精圖治的精神狀態不容易，執掌政權後做到節儉內斂、敬終如始不容易，承平時期嚴以治吏、防腐戒奢不容易，重大變革關頭順乎潮流、順應民心不容易。這些重要論斷，字字珠璣，句句箴言，是深沉的憂患，更是尖銳的警示，既精准揭示了治國理政的普遍規律，也精辟闡明了執政黨面臨的永恒考驗，意味深長，擊人猛醒。



“靡不有初，鮮克有終。”“四個不容易”是歷史難題，也是時代課題。但惟其難解，方顯共產黨人英雄本色。破解“四個不容易”，靠自己解決自己的問題，實現黨長期執政、國家長治久安，我們黨自身必須始終過硬，像總書記要求的那樣，“敢於進行自我革命，敢於刀刃向內，敢於刮骨療傷，敢於壯士斷腕，防止禍起蕭墻”。這就是我們黨要不斷進行自我革命的根本意義所在。



建設好我們這樣的大黨、領導好我們這樣的大國，領導幹部這個“關鍵少數”至關重要。為了使自身始終過硬，我們黨自革命勝利之日起，就向領導幹部提出3點要求：一是時刻不能脫離人民群眾、自覺接受人民監督，二是永遠不能驕傲自滿、始終艱苦奮鬥，三是時刻防範糖衣炮彈、永葆政治本色。這3點要求一以貫之，歷經革命、建設、改革不同時期，從未改變。習近平總書記指出，我們黨之所以能夠走到今天離不開“這3點”，我們黨要繼續長期執政，也離不開“這3點”。為此，總書記對“關鍵少數”明確提出信念過硬、政治過硬、責任過硬、能力過硬、作風過硬的要求。這“五個過硬”，語重心長，寄意深遠，既是對高級幹部提出的基本要求，也為全黨特別是各級領導幹部指明了加強黨性修養鍛煉的方向和目標。



來源：求是網 作者：思力

