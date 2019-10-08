中國製造業PMI回升，展現中國經濟巨大韌性

中評社北京10月8日電／國家統計局日前發布的數據顯示，9月份中國製造業採購經理指數（PMI）為49.8%，比8月份回升0.3個百分點。雖然仍處於榮枯線以下，但PMI有所回升，生產需求雙雙擴張，整體景氣較8月份有所改善。



從構成製造業PMI的5大分類指數來看，生產指數為52.3%，比上月上升0.4個百分點；新訂單指數為50.5%，比上月上升0.8個百分點；原材料庫存指數為47.6%，比上月略升0.1個百分點；從業人員指數為47.0%，比上月略升0.1個百分點；供應商配送時間指數為50.5%，比上月上升0.2個百分點。雖然其中的原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點，但5大分類指數均比上月有不同程度上升，尤其是新訂單指數上升幅度最大，為5月份以來首次升至擴張區間，以及生產經營活動預期指數為54.4%，比上月上升1.1個百分點，表明製造業企業對經濟活動的預期有所改善，企業信心有所增強。



從生產需求情況看，9月份生產指數與新訂單指數均在臨界點之上，表明製造業生產擴張有所加快，製造業產品訂貨量有所增加。這意味著，以生產指數所表征的生產和以新訂單指數表征的需求，都較上月有所改善，呈現雙雙擴張之勢。值得一提的是，新出口訂單指數為48.2%，環比回升1.0個百分點，儘管仍處於收縮區間，但反映了外需狀況有所恢復，這有助於與內需相配合，增強對經濟增長的拉動作用。



從企業規模看，大型企業PMI為50.8%，高於上月0.4個百分點，連續位於擴張區間；中小型企業PMI為48.6%和48.8%，分別回升0.4和0.2個百分點。大中小型企業生產指數環比均有所上升，本月全部位於擴張區間。可見，大中小型企業景氣不同程度回升，而大型企業對製造業景氣回升的拉動作用較明顯。



PMI指數是經濟監測的先行指標，反映了經濟活動的現實情況。一方面，9月份PMI仍處於榮枯線以下，說明經濟下行壓力持續存在，製造業承壓運行；另一方面，9月份PMI比上月回升0.3個百分點，接近景氣枯榮線臨界點，是5月份以來的最高點，說明製造業發展動能在強化，有助於經濟平穩運行和保持經濟繼續運行在合理區間。



今年以來PMI圍繞著臨界點上下波動，且下半年呈現上升趨勢，從一個側面反映了中國經濟保持了總體平穩、穩中有進的基本面。當前，中國經濟面臨更加複雜嚴峻的國內外形勢，尤其是貿易摩擦帶來較多的不穩定性不確定因素，經濟下行壓力較大。不過，中國是名符其實的大國經濟，新中國70年特別是改革開放以來經濟快速發展，厚實了“家底”，既是“世界工廠”，也是“世界市場”，抗壓能力明顯強於其他一般經濟體，這為PMI繼續改善提供了有力基礎。



面對經濟下行壓力，以“六穩”為施策重點，加大宏觀政策逆周期調節力度，為PMI繼續改善提供了政策支撐。比如，積極的財政政策以大規模的減稅降費為主要內容，深化增值稅改革，小微企業普惠性稅收減免、社保費率下降，以及若干重點領域和薄弱環節出台的專項減稅降費政策，有利於減輕企業運營成本。再如，穩健的貨幣政策保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長，特別是央行於9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約9000億元，有助於降低社會融資實際成本。財政政策與貨幣政策“精確滴灌”，加大逆周期調節力度，對穩定市場信心和預期、支持實體經濟發展都起到積極作用。



緊扣高質量發展，不斷推動經濟結構優化升級，為製造業發展增添新動能，對PMI穩中向好提供了內生動力。9月份高技術製造業PMI為51.3%，高於製造業PMI1.5個百分點，連續8個月位於51.0%以上景氣擴張區間；新訂單指數為53.3%，環比上升0.9個百分點，市場預期向好。這體現出的高技術製造業持續擴張，意味著高質量發展的效果漸顯，在為製造業發展注入新動能的同時，也進一步強化了中國經濟的巨大韌性。



當然，當前經濟下行壓力依然較大，PMI雖有所回升，但仍處於榮枯線以下。因此，下一階段，一方面推動高質量發展不動搖，下大力氣推動經濟結構優化升級，夯實經濟發展內生動力；另一方面持續推進“六穩”工作，適時加大逆周期調節力度，內外需兼顧，保持經濟繼續運行在合理區間。



來源：中國網 作者：張德勇

