中評社北京10月8日電／“中國的發展離不開世界，世界的和平發展、繁榮穩定離不開中國。世界好，中國才能好；中國好，世界才更好。”《新時代的中國與世界》白皮書記述的這段文字，是對新時代中國與世界關係的精辟分析。新中國波瀾壯闊的70年征程為證，中國始終把自身發展置於人類發展的坐標系中，始終把自身命運與世界各國人民命運緊密相連，始終把中國人民利益同各國人民共同利益結合起來，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。



堅守道義，中國為世界和平發展貢獻智慧和力量。近代百年積貧積弱、風雨飄搖的歷史，讓中國人民深知和平與發展的可貴。中國高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，堅定不移走好自己的路。中國集中力量辦好自己的事，國家走向富強，人民更加幸福。中國同180個國家建立外交關係，建立了110對各種形式的夥伴關係，構建起遍布全球的夥伴關係網絡。無論是國際熱點問題的政治解決進程，還是應對氣候變化、網絡安全、公共衛生等全球性挑戰，都能看到中國貢獻。中國是聯合國安理會常任理事國中派遣維和軍事人員最多的國家。中國始終關注發展中國家特別是最不發達國家的人民，幫助其增強發展能力。聯合國秘書長古特雷斯稱讚，中國已成為多邊主義的最重要支柱和促進世界和平與發展不可或缺、值得信賴的重要力量。



和衷共濟，中國為各國攜手應對困難和挑戰貢獻智慧和力量。中國堅持以發展為第一要務，連續多年成為世界經濟增長的最大貢獻者。無論是在1997年爆發的亞洲金融危機還是2008年爆發的國際金融危機中，中國穩健的政策、堅實的經濟基礎，都在地區和世界經濟復甦發展中起到重要拉動作用。當前，經濟全球化逆流湧動、多邊主義受到衝擊，中國堅定維護和推動經濟全球化，多次向世界莊嚴承諾，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，為世界發展注入了穩定性和確定性。馬里總統凱塔的感嘆頗具代表性——“中國從未自私自利地發展，而是向世界敞開了大門，為世界各國人民帶來幸福。”



天下為公，中國為開辟世界共同發展之路貢獻智慧和力量。堅守和平共處五項原則，作出和平與發展是時代主題的科學判斷，提出構建人類命運共同體和新型國際關係，秉持共商共建共享的全球治理觀，踐行親誠惠容理念、真實親誠理念、正確義利觀，倡導樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，倡導樹立平等、互鑒、對話、包容的文明觀……中國主張彰顯天下情懷，凝聚國際共識，化為共同行動。世界範圍內，邁向人類命運共同體之路越走越寬廣——共建“一帶一路”，增進互利合作、釋放發展潛力；亞洲基礎設施投資銀行瞄准制約經濟發展痛點，助力互聯互通和地區經濟一體化建設；中國國際進口博覽會支持貿易自由化和經濟全球化，促進共建創新包容的開放型世界經濟……中國真心實意追求同各國合作共贏，尋求發展繁榮的最大公約數。如同西班牙共產黨主席何塞•森特裡亞所言，構建人類命運共同體理念著眼全人類的福祉，為推動世界和平開辟了新的路徑。



“未來之中國，必將以更加開放的姿態擁抱世界、以更有活力的文明成就貢獻世界。”習近平主席鏗鏘有力的話語，激勵意志，引領方向。中國同世界形成更加良性的互動，勢將帶來更加進步和繁榮的中國和世界，擁抱人類命運共同體的光明未來。



來源：人民日報 作者：鐘聲

