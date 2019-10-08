大眾旅遊時代，亟須提升旅遊公共服務

中評社北京10月8日電／中國已進入大眾旅遊時代，這就對各地的旅遊公共服務提出了更高的要求。



“重慶有多寵遊客”上了微博熱搜。



據重慶日報報道，僅國慶放假首日，重慶解放碑區域人流量就達到40萬人次，朝天門區域達到40萬人次，洪崖洞遊客接待量達到14萬人次。10月3日，重慶市公安局、市文化旅遊委發布“溫馨提示”，請廣大市民錯峰出行，把更多空間留給外地遊客。



兩部門的“溫馨提示”一出，立即在網友中引發熱議，成為“現象級”話題。有網友留言：太寵粉兒了吧！



為了不給乘客添堵，以官方名義呼籲市民錯峰出行……顯而易見，在服務好外來遊客、給他們更好的旅遊體驗方面，重慶花了不小的心思。而那些表示贊許的正向輿情，也表明了公眾對此舉的認可。



無獨有偶，就在這兩天，江蘇揚州和浙江衢州將機關停車場向外地遊客開放，也引來點贊無數。從態勢上看，地方政府發展旅遊更注重從公共服務著手提升遊客出行體驗，而不只是重視景點規劃和建設，已然成為趨勢。



這也合乎公眾之需：當下，旅遊業的發展、旅遊市場的競爭，早已不是“景點為王”的時代，而已進入“服務為王”的時代。換言之，景點的數量和質量作為城市的“硬實力”，“權重”在降低，作為“軟實力”的旅遊公共服務是否完善和人性化，則日顯重要。



無論重慶，還是揚州、衢州，其服務創新的價值即在於此。



節日期間，人多車多是很多地方的現實痛點，而重慶呼籲本地民眾錯峰出行，著眼的就是盡可能保障交通網絡的暢達便捷。旅遊出行停車難且貴，就餐不易，同樣是老大難問題，揚州、衢州充分挖掘機關內部資源，為解決這一問題提供了新思路。



這些指向善待遊客的努力，當被肯定。揆諸現實，地方層面能為公眾提供的旅遊公共服務，還有很多，如更公平的交易秩序，更安全的治安環境，更統一規範的公共標識，更讓人放心的食品安全管理，更高質量的旅遊基礎設施（包括道路、公廁、綠化）……這些都能給遊客以更好的滿意度，給地方旅遊形象大大加分。



在當下，有些城市景點資源並不算出眾，但憑著善待遊客和高水平的公共服務，照樣對遊客有著極強的吸引力，乃至成為網紅打卡地。而有些景點景區本身“禀賦”挺好，卻因為漠視遊客的需求，服務不盡如人意，最終一手好牌打爛了，遊客對其只是敬而遠之。



前些年，有些旅遊地發生天價宰客等亂象，就給自身旅遊形象造成了難以彌補的傷害，故欺客宰客也成了很多地方旅遊市場治理的先手棋。



如今，中國旅遊業已進入大眾旅遊時代。在大眾旅遊時代，旅遊消費正向“休閑化、品質化”轉型升級，這就對各地的旅遊公共服務提出了更高的要求。在這方面，重慶、揚州、衢州無疑樹立了標杆。



來源：新京報

