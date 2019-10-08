塑造大變局中的“中國角色”

中評社北京10月8日電／70年眾志成城，70年砥礪奮進，中國實現了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，日益走近世界舞台中央。矢志實現民族偉大復興夢的東方古國，以和平的姿態屹立於世界民族之林，全面推進中國特色大國外交，積極踐行共商共建共享的全球治理觀，為解決人類社會面臨的種種全球性挑戰提供中國方案，為構建新型國際關係、構建人類命運共同體貢獻中國智慧，成為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。



世界和平建設者：構建全球夥伴關係網絡



經濟日報發表署名鐘經文的評論文章表示，今年9月21日，中國和所羅門群島兩國外交部長在北京簽署建交聯合公報，兩國相互承認並建立大使級外交關係。從此，中國又增加了一個建交國。70年來，新中國的建交國從18個增加到179個，建立了110對各種形式的夥伴關係，構建起遍布全球的夥伴關係網絡。



崇尚和平是中華民族的固有基因。協和萬邦、四海一家等理念在中國代代相傳，植根於中國人的精神中，體現在中國人的行為上。1949年，新中國成立之初就確立和踐行了獨立自主的和平外交政策。1955年，中國代表團出席“萬隆會議”，倡導的和平共處五項原則獲得了普遍認同，其精神被寫入了《關於促進世界和平與合作的宣言》。如今，和平共處五項原則不僅成為中國奉行獨立自主和平外交政策的基礎，而且被世界上絕大多數國家接受，成為處理國際關係的準則和維護世界和平的基礎。



黨的十八大以來，中國以周邊和大國為重點，以發展中國家為基礎，構建新型國際關係，編織結伴不結盟的夥伴關係網絡，形成了覆蓋全球的“朋友圈”，為當今世界處理國與國關係提供了新模式。當前，中國全方位推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，主持公平正義、維護世界和平安寧；致力於發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係，在一系列涉及中國重大核心利益的問題上亮立場劃底線，捍衛中國正當權益；堅定支持歐洲一體化進程，與歐洲攜手推進和平、增長、改革、文明四大夥伴關係建設；奉行“親誠惠容”的周邊外交理念和“真實親誠”的對非工作方針，加強同廣大發展中國家的團結合作，保持中國—中亞關係高水平運行，打造更高水平的中國—東盟戰略夥伴關係，引導中日、中印關係行穩向好，推動中非、中拉、中阿關係再上新台階。



中國是世界和平的建設者，將始終不渝走和平發展道路。2017年，習近平主席在聯合國日內瓦總部莊嚴承諾：“無論中國發展到哪一步，中國永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。”中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家，將堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以聯合國憲章宗旨和原則為基石的國際關係基本準則。



作為維護世界和平的中堅力量，從亞信上海峰會到上合組織青島峰會，從中非合作論壇北京峰會到“一帶一路”國際合作高峰論壇，中國維護世界和平的“朋友圈”越來越大。中國提出推動構建人類命運共同體的倡議，順應歷史潮流，增進人類福祉，得到越來越多國家和人民歡迎、認同，並多次被寫進聯合國重要文件。構建人類命運共同體，開辟了當今世界國際關係理論創新的新境界。



全球發展貢獻者：讓世界分享中國紅利



文章介紹，70年春風化雨，中國人民用雙手書寫了國家和民族發展的壯麗史詩。70年來，中國經濟社會面貌發生翻天覆地的變化，中國人民生活從短缺走向充裕、從貧困走向小康，實現聯合國現行標準下的7億多貧困人口成功脫貧，占同期全球減貧人口總數70%以上。中國成為落實聯合國千年發展目標最好的發展中國家，得到國際社會高度評價。



如今，中國已經成為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國。在與世界各國的貿易往來方面，新中國成立初期，中國的對外貿易無足輕重，而自2009年起，中國連續保持全球貨物貿易第一大出口國和第二大進口國地位。2013年以來，中國成為120多個國家和地區的最大貿易夥伴，70多個國家和地區的最大出口市場。



更引人矚目的是相對經濟實力的增長。2010年中國的GDP開始超過日本，成為世界第二大經濟體，2014年則達到日本的2倍。40年間，相對於美國的經濟總量，中國的經濟實力提升了10倍。中國經濟實力的壯大，促使世界經濟重心東移。



一花獨放不是春。中國發展得益於國際社會，中國也為全球發展作出重要貢獻。創新、協調、綠色、開放、共享，是中國新時代的發展理念。中國免除最不發達國家債務，設立“南南合作援助基金”“中非產能合作基金”“中拉合作基金”“中國—聯合國和平與發展基金”，與發展中國家實現共同發展。中國奉行互利共贏的開放戰略，願意在自身實現發展的同時，將自身發展機遇同世界各國分享，歡迎各國搭乘中國發展的“順風車”。2013年，國家主席習近平倡議共建“一帶一路”，打造互聯互通的合作平台。6年來，“一帶一路”從“大寫意”到“工筆畫”，從願景變為現實，推動了一大批項目落地生根，已經成為一條造福共建國家的繁榮之路。

