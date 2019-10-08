公派農民“留洋”，走出現代農業發展新路子

中評社北京10月8日電／到日本借鑒家庭農場發展經驗、赴法國了解生態循環農業、去荷蘭學習高效精准農業……據媒體報道，吉林省近三年已先後公派400多位農民“留洋”，學習世界各地先進農業技術和管理經驗，為發展現代農業蓄積力量。



新京報發表時評人錢夙偉文章表示，公派留學不罕見，但公派的是農民，卻並不多見。雖然存在“地情”差異，但吉林派農民“留洋取經”的做法不乏針對性與可借鑒性。



調查顯示，近年來，涉三農人員占比持續下降，且老齡化、兼業化、外來化嚴重，農業從業儲備人數嚴重不足，“誰來種地”已成為國家關心的重大問題。培養一大批“愛農業敢創業、懂技術會操作、善經營精管理”的新型職業農民，已迫在眉睫。



在此情境下，以科技依托的產業扶貧乃至致富，無疑是農民群體的迫切需要。可從大面上看，儘管社會已走進了“互聯網+”時代，可對許多農民而言，傳統的務農方式依然沒有改變，於是無論是生產還是銷售，都難以駕馭，因此制約了創新和發展。



通過公派農民“留洋”等方式，幫助他們“變身”，也是著眼於通過技能與知識扶貧助農，培養更多新型農民，讓他們適應現代農業發展的人力素養之需。



文章認為，本質上，提高農民的農業技術水平，除了自身的努力，還需要有頂層的制度設計，還有全社會的關心和幫助。像吉林省這樣借由公派“留洋”等手段，致力於把農民培養成為新型農民，就是種挺不錯的思路。



讓新型農民一改“面朝黃土背朝天”的傳統農民形象，讓“科技興農”改變傳統的務農方式，也需要想方設法為農民們“充電”。



如今的農村，是網絡時代的農村，讓更多的農民成為新型農民，讓先進的科技手段、形式、方法，融入農民的生產和生活，為他們所用，為他們造福，應是扶貧乃至對所有農民幫助和扶持的根本之計。通過培育新型職業農民帶動現代農業發展的“公派留洋”模式，顯然是指向這一方向的努力，對此我們也不妨積極地“觀其後效”。



