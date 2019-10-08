忙溝通 國民黨派員向美方說明韓國瑜理念

黃介正代表國民黨向美方說明韓國瑜的理念 中評社記者 余東暉攝 中評社埃里克特10月7日電（記者 余東暉）台灣大選臨近，當美方對蔡英文表現出越來越明顯的偏好時，國民黨趕緊派出權威代表，前來華府向美方說明其候選人韓國瑜的競選和防務理念。淡江大學副教授黃介正7日在此間表示，歷經三度政黨輪替的台灣，已經一再確認“親美路線”的台灣人民，要以選票決定是否持續兩岸中斷溝通的狀態，以及是否延續台海戰爭風險升高的作法。



由美台商會主辦的第18屆“美台國防工業會議”6日到8日在華府附近的馬里蘭州埃里克特舉行。中國國民黨在黨主席吳敦義的批準下，3年來首次單獨組團參加這個探討美台安全與防務合作的年會。代表團成員包括國民黨籍“立委”江啟臣、許毓仁，韓國瑜國政團成員、淡江大學副教授黃介正、前“副防長”陳永康、“國安局”前駐美特派員田在勱。黃介正在7日中午的午餐會上發表主旨演講，國民黨代表團成員上午還與美國國防部官員和美國在台協會主席就韓國瑜的競選與執政理念和國民黨的立場進行閉門交流對話。



黃介正在午餐會演講中介紹了韓國瑜在9月8日號稱有35萬人參加的集會上說明的競選四大理念：一，全力捍衛“中華民國”：1911年孫中山創立的中華民國，不可以被“台獨”借殼上市。二，熱愛中華文化：不可將中國歷史視為外國歷史，台灣融合日本與西方文化，但不能斬斷中華文化傳承。三，堅持自由民主：捍衛自由民主就是台灣價值，支持香港民主，反對“一國兩制”。四，莫忘世上苦人多：關懷弱勢、病殘、農漁民、外勞，辦好教育，造福下一代。