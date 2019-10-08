大華網路報：台灣正獲最強國際支持的囈語

蔡英文 中評社香港10月8日電／9月16日到20日短短五天之內，索羅門和吉裡巴斯兩國宣佈和台灣斷絕外交關係，蔡英文隨即於21日稱，“目前是台灣有史以來國際支持度最強的時刻”。大華網路報7日點評專欄說，在連丟兩個“邦交國”以及任內僅三年四個月就丟失七個“邦交國”的形勢下，竟仍高調鼓吹此時此刻台灣是有史以來最受國際支持，實在令人瞠目結舌。



目前僅剩15個國家維持和台灣的“邦交”，這使蔡英文成為“有史以來”擁有最少“邦交國”的台灣領導人。其上述論調三天後的9月24日，國際民航組織ICAO在加拿大蒙特婁舉行三年一次的大會，和三年前一樣，台灣被排除在外，然而，再上一個三年的2013年國民黨馬英九執政時，台灣曾獲得門票，出席闊別了四十二年之久的ICAO大會。因此，人們完全無法理解蔡英文憑什麼說現在台灣所獲的國際支持最強。



或許是與此前美、日、澳聲明台灣有權參與ICAO有關。但是只要未能和中國大陸取得默契，無論什麼國家或多少國家表態挺台，都不會有效。難道台灣只是需要有國家聲明支持、得到口惠就好嗎？難道和大陸取得默契以實際出席且同時為各國所歡迎，不是才真正符合台灣利益嗎？



出席世界衛生大會WHA的問題也是一樣。2016年5月蔡英文剛上任時，台灣尚能派代表出席WHA，這不是因為蔡有能力辦得到，而是因為該次大會邀請函的發出時間是在馬英九卸任前，所以大會延續了馬八年任內的作法。惟因當時蔡即將上任，所以該次邀請函加註了一個中國原則及聯合國2758號決議（大陸政府代表全中國），作為對蔡與民進黨政府的約束，蔡仍派代表出席。此種情形如果發生在國民黨執政期間，民進黨將以何種激烈的言論來進行抨擊是可以想見的。