富權：國民黨仍是兩條平行線未能交集

吳敦義 中評社香港10月8日電／昨日是距離二零二零年大選的倒數第九十五天，中國國民黨舉行“二零二零二合一大選誓師（主委會報）”。吳敦義主席在會中指出，韓國瑜是經過最公平、公正、公開的初選所產生的“總統”提名人，國民黨一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓國瑜當選“總統”；“國會”也要達到六十席的目標。對於不公不義、違法違憲的法規，要設法撥亂反正、重返執政。而國民黨副主席兼秘書長曾永權也在作引言時表示，目前各地組織架構已布局完成，希望執政的縣市長擔任該縣競選總部主委；議長擔任後援會總會長；大家共推德高望重、具號召力的地方人士擔任顧問團總團長；各黨部主委擔任總幹事。整合黨的輔選系統、地方組織系統以及韓辦系統，讓競選總部提升戰力。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，國民黨中央在上週發出這個會議的通知時，恰巧是曾經成功操盤“九合一”大捷的組發會主委李哲華，被宣布調任政策會副執行長，原職改由副祕書長杜建德兼任。此一人事調動掀起黨內軒然大波，紛紛批評黨主席吳敦義私心自用，直到如今還在進行政治算計。就連被視為“吳家軍”的諸多中常委，也對此感到不可思議。甚至引發部分地方黨部主委反彈，醞釀辭職走人以示抗議。因而不少人分析認為，吳敦義以“增強勝選決心”為由召集全島二十二個縣市黨部的主委赴黨中央出席的這個會議，其實是為了進行“滅火”，安定軍心。當然也要“名正言順”，因而就由吳敦義親自下達“總統”及“立委”選舉輔選“軍令狀”，並在會後逐一與各縣市主委會談，深入了解地方選情。



但似乎是仍然遭到“軟釘子”。其中新北市長侯友宜就婉拒按照黨中央的部署出任該市的韓國瑜競選總部主委，甚至連吳敦義為了與蔡英文“別苗頭”，協調十五個國民黨執政縣市，在十月十日當天舉辦升旗典禮，非執政縣市則由縣市黨部舉辦升旗典禮的計劃，也婉拒執行。



昨日的會議，仍然由曾永權主持並作引言，此顯示吳敦義的“陣前易將”並不敢“去到盡”。實際上，李哲華被“拔”掉選戰操盤手的原因，主要是對郭台銘的態度極不友善，曾永權也同樣存在。因而吳敦義在“拔李”時，就有人認為這是“殺雞儆猴”，警告曾永權的意味濃厚。不過，後來郭營宣布郭台銘不會與吳敦義相會，因而就不但是“冤殺”了“雞”，連警戒“猴”也沒有必要了。因此，國民黨的這場內鬥，應該是已經降下帷幕。