大華網路報：兩岸議題將定2020選戰勝負

蔡英文 中評社香港10月8日電／前“國安會秘書長”蘇起日前在馬英九基金會舉辦“那來的芒果乾？”“國安”問題研討會上警告說，雖然美中台三方都不希望衝突，但當前兩岸情勢已脆弱到：任何風吹草動都可能觸發地動山搖，使得兩岸議題再度受到各方關注。



大華網路報今天時評說，蘇起對當前兩岸情勢提出警告，絕非空穴來風、無端生事，而是看到民進黨再次執政後，兩岸在缺乏互信下，互動關係日趨不穩。蔡英文為了尋求連任，不惜犧牲台海和平，一面倒向美方，破壞了美中台三邊的微妙平衡。



蔡英文上台後，積極實踐其“一邊一國”的目標，在兩岸關係上也就不接受“九二共識”，而提出“維持現狀”的主張，放出政治煙霧，以為大陸會接受民進黨再次執政的事實，將可繼續使用國民黨執政時期創造的兩岸紅利。



大陸對兩岸關係的立場很明確、堅定，不管台灣選舉結果如何，也不論那個政黨執政，只要承認兩岸同屬一個中國，雙方沒有什麼不可以商談，沒有什麼不可以合作，以便於兩岸民眾能穩定交流，互利互惠，台海和平發展。



問題是，蔡英文是要“借殼上市”，先將“中華民國台灣”化，在體制內進行轉型的政治工程，如逐步使用台灣，將“中華民國”無形化，也就是實質“台獨”化，再透過正名制憲等方式，進而達到其獨立建國，兩岸“一邊一國”的目標。



在這種情形下，兩岸關係就不可能趨於穩定，如大陸來台旅遊人數銳減，也影響到台灣對外關係，包括參與國際組織世衛組織大會(WHO)、國際民航組織(ICAO)受阻，巴拿馬、所羅門群島等七個邦交國接連離開等。