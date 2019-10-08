大華網路報：台灣不該因謊言“治國”繼續空轉

中評社香港10月8日電／大華網路報今天專欄文章說，台中市消防局日前因為前往鐵皮屋工廠救災損失兩位隊員，對此“內政部長”徐國勇表示，救災的標準作業程序（SOP）是沒有人困在火場就不用進入。此種說法遭到消防人員打臉表示，台灣沒有任何一縣市的救災SOP是如此。“內政部”作為消防署的上級機關，為何部長會自行發明救災SOP？目的無它，就是擔心此事會影響選情，所以必須提前消毒！完全不顧“退避權”尚未入法。



前不久宜蘭南方澳發生跨港大橋倒塌事件，大部分的人看到電視或網路畫面，都知道斷橋的原因非由油罐車失火所引起。然而蔡英文卻對外表示斷橋係油罐車失火所致，引發輿論不少負評。徐國勇在與蔡英文共同接受媒體訪問時表示，蔡英文所接收斷橋原因的訊息都是他提供的，就蔡英文在鏡頭前對此的淺淺一笑觀察，徐國勇欲藉此為蔡英文承擔發布錯誤訊息之責的可能性高。



從民進黨官員對上述兩項意外事件的發言，說明他們在意外發生時第一時間的反應，是想藉非事實的發言內容來撇清責任。沒有人困在火場就不用進入，是將責任推給救災第一線的指揮官，避免外界對其執政法制不完備的質疑。斷橋由火燒車造成，就可以撇清民進黨在宜蘭長期執政，以及港務公司維護橋樑安全不力的責任，更遑論“行政院長”蘇貞昌將20年的橋定位為“老橋”。



一般而言，一座橋蓋好後至少可以使用50年，若經過20年即為“老橋”，台灣的“老橋”不知凡幾，百姓在橋上行的安全豈非危如累卵。由此可知，民進黨執政遇到任何施政問題，第一時間就是提供假訊息甚至謊言來規避應付之責，若是實在無法矇混過關，不是用“口誤”，就是以媒體報道斷章取義或片面之詞來搪塞，就是不願認錯道歉並改進。



文章續道，大陸國家主席習近平年初關於紀念告台灣同胞書發表50年的談話，明明未將“九二共識”等同“一國兩制”，可是蔡政府硬是將兩者劃上等號來進行選舉操作，完全不顧此舉可能升高兩岸緊張關係。究其實際，“九二共識”是兩岸1992年在香港會談逹成關於“一中各表”的諒解，是處理兩岸交流事務的準則；“一國兩制”是1982年大陸單方面提出未來統一方案的構想，兩者怎能被劃上等號？