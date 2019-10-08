中評社香港10月8日電／“黑衣魔”無視已經實施生效的禁蒙面法，暴力衝擊變本加厲，令全城陷入恐慌之中，昨日更是令“不夜城”變成一座死城。鑒於過去數日“黑衣魔”的瘋狂破壞行為，港鐵昨日僅部分車站能提供服務，全線更於傍晚6時結束服務；多區的大型商場亦在受滋擾或暴力陰霾下，於下午起陸續停營，令昨日重陽節公眾假期的香港，入夜後竟如同死城！面對摯愛的“東方之珠”黯然失色，港人心在泣血！



香港文匯報報道，有網民煽動昨日下午到全港多區商場聚集叫口號，太古城、青衣城、沙田新城市廣場、將軍澳PopCorn、元朗YOHO Mall及觀塘apm等，分別有大批“黑衣魔”非法聚集，他們不時高聲叫囂大喊口號，部分商場及多間大型百貨商店成為“驚弓之鳥”，均提早關門。



商場拉閘關門 顧客突感無奈



其中，觀塘的apm商場雖有部分商戶照常營業，但多次遭暴徒針對及肆意毀壞的美心集團食肆，其位處6樓的兩間餐廳提早關舖。太古城中心內的美心集團旗下的Starbucks亦在門外貼出告示，指由於出現突發事件，昨日要暫停營業；百貨公司APITA亦貼出告示提醒顧客營業時間至昨日下午5時，商場內有部分店舖提早拉閘關門。



另外，沙田新城市廣場傍晚6時已作出廣播，指廣場的營業時間已結束，但部分示威者仍未肯離開，繼續在商場中庭聚集，並不斷高叫口號。



連鎖家品店宜家家居表示，沙田、銅鑼灣、荃灣分店、提貨中心和客戶支援中心於下午5時暫停營業，位於九龍灣分店更提早至昨日下午2時半關門。九龍灣MegaBox商場指，基於商場顧客、商戶及員工的安全，提早於下午2時半暫停營業。連鎖日本百貨公司一田百貨亦宣佈，全線分店下午5時提早關閉，其中荃灣分店內部分貨架幾乎被清空，有顧客說，對店舖要提早關門感到很突然。千色Citistore旗下所有分店亦於昨晚6時提早關閉。



快餐入夜停售 旺角排檔閂門



連鎖快餐店KFC位於油尖旺、中上環、銅鑼灣及灣仔區分店於下午5時暫停營業，其他地區分店亦分別於晚上7時或9時暫停營業；Pizza Hut HK亦宣佈，因應各區之交通現況及顧客與店舖團隊之安全，所有網上訂餐及電話訂餐於下午5時截單。



旺角太子站附近亦有店舖暫停營業，包括遭到多次惡意破壞的麵包店東海堂、零食店優品360及鄰近的屈臣氏均沒有開門營業。位於旺角花園街的多個排檔亦沒有開檔，往日假日見人頭湧湧，昨日人流大減變得冷冷清。



馬會亦宣佈，為確保顧客及員工安全，所有場外投注處於傍晚6時起停止服務。



假日盛況不再 鬧市門可羅雀



適逢假日，銅鑼灣一帶理應人頭湧湧，門庭若市，但經歷連月來暴力衝擊的“洗禮”下，銅鑼灣亦變得暗淡無光。昨日是重陽節公眾假期，香港文匯報記者傍晚於銅鑼灣所見，人流明顯減少，與以往車水馬龍的景況大相徑庭。



昔日車水馬龍的崇光百貨於5時起關門，隔鄰的金百利商場亦於差不多時間停止營業。世貿中心雖如常開放，但中心內不少店舖均無開門營業，附近街上不少商舖亦在昨日傍晚6時前後陸續關門，只餘個別超級市場及食肆繼續營業；有銀行更把以往設於店內“全天候”開放的櫃員機落閘時一併關上，以免遭受暴徒破壞。大型連鎖超巿惠康亦於下午3時許宣佈，考慮到交通及安全問題，決定於晚上7時關閉。