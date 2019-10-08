故鄉，海外赤子永遠的祝福

中評社北京10月8日電／中國1949年以來翻天覆地的變化、成就和繁榮發展都是令海外華人華僑鼓舞、興奮和驕傲。美國三藩市華人合唱團主辦並攜手舊金山華人合唱團、三藩市日落區舞蹈團、三藩市訪穀區舞蹈隊和柏克利舞蹈之家，一起相聚在舊金山Scottish Rite劇場，於台前幕後200多位愛國華人華僑共同為慶祝中華人民共和國國慶70周年舉行盛大文藝匯演，表達對祖國的熱愛與祝福。



文化參贊翟德玉、劉海燕領事代表中華人民共和國駐舊金山總領事館出席並頒發了王東華總領事送來的賀函，祝賀演出圓滿成功，大會司儀張藍真代表舊金山灣區中國統一促進會、駐美中華總會館等機構宣讀了中國各地的祝福賀函。



文藝匯演在歡快的歌舞“節日快樂”中拉開帷幕。節目包括了舞蹈、多聲部合唱、小組唱等，特別節目再次演唱了今年4月在北京中華老人文化交流促進會舉辦的合唱比賽中獲得合唱一等獎、最佳指揮獎並參加國慶70周年獻禮－國家大劇院文藝匯演的合唱歌曲，”我的中國心“和十一聲部混聲合唱“呼倫貝爾大草原”，創作歌手陳文斌及太太帶著3歲的兒子出場演唱了《故鄉》，抒發了千千萬萬海外赤子對故鄉的思念與祝福。節目以全體演員穿著不同民族的服裝表演歌舞《愛我中華》圓滿結束。



藍真／文