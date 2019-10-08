聯合早報：美歐貿易戰開打　全球經濟添亂

中評社香港10月8日電／世界貿易組織上周三批准美國可對價值約75億美元的歐盟商品加征關稅，作為對歐盟向飛機製造商空中客車提供不合法補貼的反制措施。美國隨後宣布從本月18日開始，對歐盟的飛機徵收10%關稅，並對其他工業產品及農產品包括愛爾蘭和蘇格蘭威士忌、酒類、橄欖、乳酪、豬肉產品等徵收25%關稅。



聯合早報今天社論說，在中美貿易關係緊張局勢持續升溫，一系列數據顯示全球經濟增長疲弱乏力之際，美國將貿易戰線擴大至歐洲，使原已緊張的美歐貿易關係雪上加霜。美國可向歐盟商品加征關稅的價值，與中美之間互征商品關稅的價值，雖然遠遠不成比例，但美歐爭執不下的汽車關稅問題，也是雙方貿易談判最艱難的部分，預計可能在今年內成為事實，其破壞威力之大更值得關注。



美國總統特朗普去年中已表示，如果歐盟不能很快移除對美國的關稅及貿易壁壘，將對歐盟出口到美國的汽車徵收20%的關稅；而按照原定計劃，今年5月18日是美國是否徵收25%額外懲罰性關稅的最後期限。但特朗普政府5月中將汽車關稅推遲至多六個月。



歐盟委員會去年中警告美國商務部，特朗普要以懲罰性關稅打擊汽車進口的威脅，可能引發全球對高達3000億美元的美國產品展開報復。專家認為，汽車關稅可能引爆一場新的貿易戰，重傷歐洲經濟之外，也將傷害全球經濟增長，甚至可能比中美貿易戰還大。



世貿組織爭端解決機構（DSB）剛做出的裁定，使得市場對歐洲疲弱經濟的擔憂進一步提高。由於汽車貿易在美歐經濟中占重要地位，汽車關稅戰一旦開打，無疑將嚴重打擊歐盟的經濟前景；而美國最近公布的製造業數據顯示，中美貿易戰對美國經濟的損害與日俱增，疲弱的經濟數據動搖投資者對美國經濟的信心，若美歐也爆發貿易戰，市場將更擔憂美國或會陷入經濟衰退。