MTR變“Empty　R”　難全線通車

防暴隊在旺角彌敦道發射催淚彈驅散人群，拘捕一名涉嫌違法的黑衣青年，並幫他洗眼。香港文匯報 中評社香港10月8日電／21站昨晚遭打砸燒，維修員被迫撤離。



香港文匯報報道，“黑衣魔”昨晚續全港多區包括元朗、沙田、大埔、黃大仙、將軍澳、太古等“快閃破壞”，縱火、堵路及破壞區內設施及港鐵車站。被摧殘不堪的港鐵站昨日只能重開39個車站且提早在晚上6時關閉，以騰出更多時間搶修設施，但昨晚“黑衣魔”竟再度針對港鐵攻擊，至少21個港鐵站設施再遭破壞及縱火，站內港鐵人員在嚴重威脅下被迫撤離，港鐵今早能否全線通車，為上班族和學生提供服務成疑，港鐵呼籲市民留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站和列車廣播等，了解最新的車務資訊。



昨日傍晚開始，黑衣人再度“入夜變魔”，在全港各區大肆破壞及堵路。在沙田，蒙面暴徒多次快閃撬開沙田圍站的捲閘，入內用硬物擊打入閘機及售票機等，並破壞附近馬路的交通燈。在荃灣，蒙面暴徒破壞港鐵站捲閘。晚上8時40分，蒙面暴徒開始四處打碎商場玻璃，搗毀店舖鐵閘。



將軍澳投火彈拘多人



在將軍澳，暴徒在唐德街用雜物築防線，又在將軍澳站外向警車投燃燒彈，防暴警施放催淚彈反擊。晚上9時15分，防暴警在唐德街登上警車離開，有暴徒向警車投雜物。晚上9時20分，數十名“黑衣魔”撬開將軍澳站鐵閘，入內打砸閘機，並拉出消防喉射閘機，其後防暴警迅速趕至拘捕多人。晚上10時，暴徒於唐俊街縱火燒路障，火勢沖天，現場傳來爆炸聲，數分鐘後消防員到場撲滅。晚上10時35分警方推進，黑衣暴徒四散逃遁。



在元朗，約200名“黑衣魔”在康樂路用竹枝、垃圾桶、水馬等雜物設置路障。晚上9時20分，再有數十名“黑衣魔”撬開鐵閘進入西鐵元朗站內大肆破壞、向閘機淋水。晚上9時30分，“黑衣魔”再堵路及破壞交通燈，並大肆破壞大棠路輕鐵站，有人點燃火種，企圖火燒輕鐵站，被防暴警到場驅散。



截止晚上11時半，受到攻擊的車站包括車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、荃灣站、黃大仙站、鑽石山站、黃埔站、將軍澳站、東湧站、兆康站、大埔墟站、大學站、太和站、沙田站、上水站，站內設施受到惡意破壞，站內人員亦被迫撤離。另外，輕鐵大棠路站、天水圍站、樂湖站、銀座站及天慈站亦遭人蓄意縱火。各區防暴警到場施放催淚彈推進，拘捕多人。



港鐵昨晚表示，大量車站由本月4日至7日持續遭破壞及縱火，車務及工程團隊全力為各個受破壞的車站進行檢查、評估及復修工作，但昨晚再有車站受到攻擊，包括沙田圍站、第一城站及荃灣站等，站內設施受到惡意破壞，站內人員被迫撤離。港鐵由於多個車站再三遭到大規模暴力破壞，危害乘客及員工的安全示極度憤慨，並強烈譴責這些任意妄為及可能構成嚴重罪行的行為。



絕對安全才重啟服務



港鐵強調，須在確定車站及沿線設施在絕對安全的情況下服務乘客，才會重啟相關服務。若出現任何或可能引致高風險或緊急情況，嚴重影響乘客和員工安全，相關車站有可能在短時間內通知或未能作事先通知的情況下關閉。



港鐵公司再次呼籲，由於很多市民需要鐵路服務上班、上學，以及處理其他日常事務，公司希望大家顧己及人，愛護鐵路設施，不要作出危害乘客、港鐵員工及鐵路營運的行為。



港鐵指，會持續審視相關情況，並會與警方及其他相關部門作出風險評估。即使港鐵於今早能提供鐵路服務的車站，部分設施或出入口仍有機會未能如常服務，若有服務安排的最新情況，會盡快公佈，呼籲乘客請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站和列車廣播等，了解最新的車務資訊。



鑒於今日各區交通及路面情況可能受到影響，政府發言人提醒市民出行前要注意交通消息及相關公佈。運輸署會與公共交通營辦商協調後於今早6時左右公佈最新的公共交通情況。