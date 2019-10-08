論文門硬扯MG149　柯諷綠操作太過頭

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月8日電（記者 鄭羿菲）針對台北市政府顧問蔡壁如轉傳蔡英文論文消息掀起白綠口水戰，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲8日受訪時面色十分凝重地諷刺，2014年的MG149、2018年的葛特曼事件，都是見證藍綠操作媒體帶風向製造文字獄、製造“政治迫害”的紀錄。柯批評，蔡壁如只是轉寄別人傳的訊息，也許他會跟蔡講說“以後就少傳”，但這樣也可以上“自由時報”頭版，實在是操作太過頭了。



蔡壁如在LINE群組“台灣阿北聯誼會”轉傳蔡英文論文相關訊息，內容為“國際醜聞！國恥！英國LSE正式否認蔡英文有提交論文”被截圖流出，被媒體作為頭版新聞，蔡壁如事後澄清，她只是想提醒綠營友人，外面在傳很多這種東西；蔡英文則呼籲不要再以訛傳訛。而柯文哲隔天受訪時表達“看一看笑一笑就好了”，此言則遭到“總統府”發言人林鶴明PO文質疑，“當年我們面對MG149的時候，好像沒有人能夠笑一笑就好。”



柯文哲8日在台北市政府接受媒體訪問時，面色十分凝重地表示，2014年的MG149、2018年的葛特曼事件，都是見證當年藍綠操作媒體帶風向製造文字獄、製造“政治迫害”的紀錄。



柯文哲強調，蔡壁如只是轉寄別人寄的訊息，也沒有在上面加評論，這也常常會發生，但是如果在一個群組轉別人轉寄的消息也可以上“自由時報”頭版的話，這實在是操作太過頭了他不太喜歡這種做法。



針對“行政院長”蘇貞昌8日上午受訪時回應，蔡英文博士論文經過學校認定，各界也都清楚看到資料，這種假訊息不應該，尤其是“動見觀瞻”的人更應該謹慎。柯文哲說，什麼叫動見觀瞻？就平常心把每一個人都視為一個國民就好了嘛，奇怪⋯⋯



被問到會不會提醒幕僚以後轉傳消息要確認後再傳？柯文哲回應，常常不需要做一大堆規定，我們大家明著講，有時候在LINE裡面好笑的東西轉來轉去也是常有的事，有需要上“自由時報”頭版嗎？這實在是⋯⋯還勞動“總統府”發言人出來發言，這太辛苦了吧？



媒體追問，蔡壁如傳的是蔡英文的論文案，並非長輩圖或好笑的事情，柯文哲說，對啦，也許他會跟蔡講說“以後就少傳”，他的態度是比例原則，蔡壁如沒有在上面寫自己的評論，只是轉寄別人傳的消息，如果這樣要上自由時報頭版，這已經太過於操作了。