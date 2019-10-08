貿戰未解決　A股本季難見牛

今年國慶節前A股走勢弱於市場預期，9月中旬以來，滬深三大指數均是連續三周下行。資料圖片 中評社香港10月8日電／市場觀望情緒濃厚，假後復市料續震盪。



香港文匯報報道，A股今日（8日）迎來國慶長假後首個交易日，並正式開啟今年第四季度征程。過去10年中，滬指在國慶後第一周的上漲概率雖高達九成，但因去年節後曾遭遇殺跌，加上10月15日2，500億美元中國輸美商品上調關稅時間臨近，故令今年的市場情緒趨於保守，節前即有不少投資者選擇套現。放眼整個第四季度，分析師亦偏於謹慎，料季內滬深兩市大概率將維持震盪。



Wind數據統計，2009年至2018年間，滬綜指、深證成指及創業板國慶節後一周，平均漲幅分別達到2.81%、2.85%及2.61%。從漲跌概率來看，滬綜指、深成指國慶首周上漲概率達到90%；創業板自2010年問世以來，國慶節後一周上漲概率同樣達到了九成。唯一的特例出現在2018年，去槓桿致很多到期資金被贖回，周內滬綜指、深成指、創業板指分別急挫7.6%、10.03%、10.13%。



大股東紛減持添沽壓



或是投資者心理陰影猶存，今年國慶節前A股走勢的確弱於預期，9月中旬以來，滬深三大指數均是連續三周下行。不過，據《券商中國》分析，由於金融風險是去年股市殺跌的主因，當前金融風險整體收斂、總體可控，故今年10月重蹈覆轍的可能性應該不大。



值得注意的或是產業資本動向。上述媒體提醒，今年以來，上市公司重要股東總共套現約2，378億元（人民幣，下同），仍是市場上最大的空頭，其中興業銀行、藥明康德、萬科、中國石油、中興通訊等股票減持規模較大，“無論是年頭的大漲行情，還是7、8月份的小幅回暖，產業資本基本上就是一個字‘賣’，這可能意味，產業資本的融資通道仍然不夠便捷，資金成本也不夠低，抑或產業資本對於經濟前景並不樂觀。”



中美貿易糾紛不可忽略



此外，中美貿易糾紛仍是不可忽略的擾動因素。9月特朗普在推特上宣佈，作為善意的表示，將加徵2，500億美元商品關稅的決定推遲到10月15日。A股節後開市，恰好處於“敏感”關口，中美經貿磋商進展尤受關注。早前官方發佈的消息稱，國慶節後的一周，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團赴華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。對此，白宮經濟顧問拉里.庫德洛在美國時間10月4日表示，下周的談判可能會帶來“積極的驚喜”。



“摸底”數據中找獲利機會



但諸多市場人士近期在接受香港文匯報採訪時均表示，中美貿易糾紛塵埃落定之前，A股難以堅定向上。今年A股“牛市論”不斷，內地知名散戶楊百萬對此不以為然。他坦言，目前倉位僅有一成，因為還沒有到積極買入的時候，“中美經貿問題不解決，牛市就不會啟動。”



華安證券財富管理中心（上海）副總、首席投資顧問石建軍進而指出，年初以來，他始終堅定認為一季度是全年最具整體性賺錢效應的“戰鬥時節”，其他三個季度，大盤的基本波動特徵就是下跌、反彈、再下跌，期內大盤每一次回升，本質上都是震盪調整進程中的反彈過程。平安證券首席投顧李信軍在接受內媒採訪時也認為，指數上下空間都不大，整個四季度或都是區間震盪。



惟從個股層面，仍不排除有賺錢機會。進入四季度後，不少機構要開始換股調倉，第三季度的調研“摸底”數據或可作為參考依據。據東方財富Choice數據，在第三季度，661家公司接受了包括券商、公募、私募等各類機構的調研，其中，海康威視、涪陵榨菜以及科技股兆易創新獲得調研量位居前三。