不支持不參與　白宮稱土耳其越境打擊在即

來源：新華社 中評社北京10月8日電／土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安6日與美國總統唐納德·特朗普通電話，磋商在敘利亞東北部設立“安全區”議題。埃爾多安辦公室說，應特朗普邀請，埃爾多安下月將在美國首都華盛頓與特朗普會面。



白宮方面說，土耳其不久將在敘利亞北部推進軍事行動，美軍“不支持、不參與”，將撤離相應區域。按土耳其方面先前的說法，打擊目標是美國扶植的庫爾德武裝。



【埃爾多安表“沮喪”】



埃爾多安辦公室說，埃爾多安在電話中向特朗普重申土方立場，即“安全區”對清除反政府組織庫爾德工人黨和敘利亞庫爾德武裝“人民保護部隊”構成的安全威脅“至關重要”。



聲明說，埃爾多安對美方遲遲沒有推進“安全區”事宜感到沮喪。特朗普邀請下，土美領導人約定，下月在華盛頓會面。



白宮暫時沒有證實會面安排。9月聯合國大會期間，外界一度預期，埃爾多安與特朗普會在美國紐約會晤，磋商“安全區”事宜。



土方把敘利亞庫爾德武裝視為庫爾德工人黨在敘利亞的分支，2016年和2018年先後發動“幼發拉底盾牌”和“橄欖枝”軍事行動，越境打擊。



美國推動設立“安全區”，目的之一是防止土耳其再度越境打擊。雙方8月同意設立“安全區”，但迄今就“安全區”範圍及它應該受哪方控制等細化內容無法達成一致。土方指責美國遲遲不配合設立“安全區”、偏袒敘利亞庫爾德武裝。



土耳其希望，“安全區”縱深30公里，區域內不存在庫爾德武裝，安置200萬敘利亞難民。土耳其境內現有敘利亞難民大約360萬人。



【戰事或一觸即發】

