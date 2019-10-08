暴力示威重創　黃金周訪港客勁減31%

國慶黃金周尾高鐵西九站回程旅客人流疏落，暴力示威重創旅遊業可見一斑。 中評社香港10月8日電／內地十一黃金周假期剛結束，這段本應是本港入境旅客高峰期的日子，惟因持續近4個月的反修例示威風波，令各地旅客卻步，導致本港旅遊業進入“寒冬期”，根據入境處近日臨時統計數字顯示，今年十一假期入境人數較去年至少下跌超過三成。



香港商報報道，根據入境處近日公布數字顯示，9月29日至10月6日期間，訪港入境旅客銳減，只錄得2661699人次，較去年同期下跌31%，其中最繁忙的口岸羅湖，入境數字更大跌四成，只有606016人次。



周末日入境旅客銳減四成



本港上周六起正式實施《禁止蒙面規例》後，多區發生示威，多個港鐵車站遭受嚴重破壞，多條鐵路長時間停駛。過去周末日，入境旅客只有474709人次，較去年同期的890912人次，減少逾四成半。



單是在羅湖口岸，上周六及周日入境人次只有36215，上周六單日更分別只有423人次入境及534人次出境。而在港珠澳大橋，上周六及周日分別只有14776及21369人次入境。



高鐵西九龍站入境客跌五成



去年9月啟用的高鐵西九龍站，9月29日至10月6日共有153480旅客入境，較去年同期銳減五成；機場的入境旅客亦只有457814人次，較去年同期下跌逾兩成。



另一方面，本港近期多項盛事和國際性賽事也因應最近局勢而宣告取消，預料對旅遊業有頗大影響。其中，旅發局上周四宣布，考慮到活動參與人數眾多且未來數周仍存不確定情況，若發生衝突，難以短時間內疏散人群，所以決定取消原定即將舉行的“香港單車節”及“香港美酒佳餚巡禮”兩項大型活動。



多項國際賽事被迫取消



據旅發局聲明指，原定於10月13日舉行的“香港單車節”，包含本地和國際專業單車賽事，考慮到活動涉及範圍甚廣，沿途經過多條主要幹道、隧道及大橋，基於各種考量，決定取消。至於原定於10月31日至11月3日舉行的“香港美酒佳餚巡禮”，因活動地點為中環海濱活動空間，附近曾多次發生示威活動。



無獨有偶，電動方程式賽車（Formula E）主辦方日前亦稱確定下年停辦香港站，據報與近日示威浪潮及賽道未及擴建有關。旅遊界立法會議員姚思榮說，停辦Formula E香港站令本港旅遊業“雪上加霜”，直接影響酒店業和事前預備的工作職位外，亦會影響香港國際形象和未來申辦國際盛事的競爭力。