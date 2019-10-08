匯控傳月底裁員1萬　港或在瘦身名單

中評社香港10月8日電／市傳匯豐控股（005）為了進一步節省成本，計劃於本月底公布第三季度業績時，一併宣布裁減最多1萬個職位，主要涉及高薪職位，較8月提出的裁員數目增加逾1倍。對於有關傳聞，匯控昨日不予置評。截至昨晚8時，匯控在倫敦折合港元報58.38元，較該股在香港上周五（4日）收報58.25元，升0.24%。



香港商報報道，目前匯控整體員工數目約為23.8萬人，若消息屬實，是次裁員約佔整體員工的4.2%。外媒形容，這是匯控多年在削減成本方面“最進取的嘗試”。



有分析稱，自2018年初以來，匯控股價不斷下滑，是次加大裁員力度，反映管理層期望透過削減成本，挽回股東信心。



匯控早於8月稱，“低利率、貿易糾紛及英國脫歐的不確定性，令全球環境日益複雜及具有挑戰”，計劃於未來4年裁減2%員工，相當於約4700人。若昨日傳出的新一輪計劃落實，意味匯控的瘦身力度大幅提升。



裁員佔整體員工約4.2%



外電有關匯控裁員的報道未有提及涉及哪些地區，但就指出，包括亞洲部分地區業務錄得雙位數回報之際，為何歐洲會有這麼多員工。另外，香港匯豐總行會可能包括在是次計劃之中。不過，在高增長、貢獻近80%盈利的亞洲地區，該行會繼續招聘人手。



匯控新任行政總裁祈耀年（Noel Quinn）早前表示，雖然匯控同時擔當“本地銀行”和“國際銀行”的角色是相當困難，但集團在中國內地和香港策略保持不變。財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）則指，匯控必須兌現對投資者的承諾。



自祈耀年今年8月接替範寧（John Flint）以來，匯控果斷採取節流行動。外電今年8月報道，範寧被換走的部分原因，是因他逃避裁員這個困難決定。



事實上，祈耀年上任之初，與集團高級經理進行的首次電話會議中已經指出，期望匯控可以減少工作流程，並強調未來的工作重點應放在尋求增長之上。



對於祈耀年出任匯控行政總裁一事，主席杜嘉祺（Mark Tucker）當時重申，因應環境越趨複雜和更具挑戰性，集團需要作出改變，把握當前重大機遇。他又指，希望新任行政總裁有更強執行力，在資源調配方面亦能做得更好。