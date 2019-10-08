請假倒數？韓國瑜祭鐵腕帶隊拆違建

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天上午帶隊前往岡山拆除違建，韓強調，業者3年被查獲8次妨害風化，必須要採取果斷的行動，工務局堅定執行公權力。



台中大雅區日前一違建農地工廠發生火警，造成兩名消防員罹難，讓外界再度關注農地違建。但蔡政府今年6月將《工廠輔導管理法》日落條款延長20年。昨日在“立法院”備詢時，“農委會”與“經濟部”又互踢皮球，“農委會主委”陳吉仲表示，工廠輔導法主責單位為“經濟部”，“農委會”絕對全力配合，但“經濟部”說，應由地方政府執行，此一說法遭時力“立委”徐永明痛批。



韓國瑜上午9時前往岡山區嘉新西路帶隊拆除一棟違章建築，工務局拆除團隊一大早就前往待命整備，山貓、怪手、吊車全部就緒，韓國瑜抵達後了解一下現場情況，確認拆除工作將確實進行，便搭車離開返回市府主持市政會議。



該棟違章建築位於嘉新西路陸橋旁的整排矮房其中一棟，附近有許多旅社和出租套房，但該棟違建3年內遭查獲8件妨害風化案並逮過24人，業者仍持續違法經營色情行業，市府也展現公權力鐵腕拆除，展現掃蕩色情不法決心。



韓國瑜視察後接受訪問時表示，經過8次通知仍未改善，已經造成社會危害，造成治安死角，市府工務局這次堅定執行公權力，因為3年內8次查獲不法，必須要採取果斷的行動。



媒體詢問“屋主反映收到公文就拆了？”韓國瑜當場駁斥“我們已經3年內8次了，難道還會很‘緩慢’的通知他嗎？”韓強調“3年內8次了，而且是從事妨害風化的色情行業，相信市民朋友也是無法忍受的。”