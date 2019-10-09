中評關注：162天，盤點北京世園會的收獲

國新辦記者會現場（中評社 張爽攝） 中評社北京10月9日電（記者 張爽）從2019年4月28日到2019年10月9日，2019中國北京世界園藝博覽會走完了長達162天的會期。這162天里，北京世園會共舉辦3284場活動，接待了934萬中外觀眾，歷經五一、中秋節、十一等多個客流高峰。這一場歷時時間長、參展國家多、展出規模大、接待遊客多的園藝博覽會創下多個世界之“最”，給舉辦地北京及延慶區帶來豐富的收獲，留下豐厚的辦會“遺產”。



延慶成大贏家 基礎設施與城市品牌大幅提升



北京世園會在北京市延慶區舉辦，延慶位於北京市西北部，與河北接壤，自然環境較好。本次世園會給延慶帶來的收益最顯著、最豐厚，延慶區區長於波在國新辦舉辦的記者會上介紹，世園會最直觀的是對延慶基礎設施的顯著提升。延慶距離北京城74公里，比較偏遠，世園會的舉辦使延慶的交通得以暢通，先後開通了京藏高速、京新高速、京禮高速，還有今年年底即將開通京張高鐵，其中有一條延慶支線，還有被大家譽為“開往春天的列車”最美京郊線城市交通S2線，從西直門到延慶乘高鐵只需27分鐘就能夠到達。



變化最顯著的還有延慶的旅遊行業，於波介紹，延慶區監測的58家賓館酒店，到目前為止入住人數、形成收入、客房入住率比去年同期分別上升145%、155%、60%，對經濟的拉動非常大。



世園會還帶動了延慶綠色產業高質量發展，於波說，延慶把現代園藝產業、冰雪體育產業、新能源和能源互聯網、無人機作為四大產業，世園會的舉辦使現代園藝產業得以快速發展，“我們區政府跟中關村管委會共同建立了中關村現代園藝產業中心，通過這幾年世園會的籌辦舉辦，到目前已經有十餘家高等院校、科研院所、行業協會，近百家現代園藝類的企業在延慶落戶。”



延慶的城市品牌也得到快速提升。第三方數據顯示，延慶城市品牌影響力在國內提升了23%還要多，國際知曉度則幾乎翻了一番，增長了98%以上。



世園會推動中國及世界花卉產業發展



中國花卉協會會長、北京世園會組委會副主任委員、北京世園會執委會執行主任江澤慧列舉了四點世園會對花卉產業的貢獻：提升發展理念，拓寬花卉產業新的思路；匯聚創新成果，引領花卉產業新動能；深化交流互鑒，注入花卉產業新活力；應用創新模式，邁向花卉產業新未來。

