泛藍自辦雙十慶典　吳馬與李佳芬同台

泛藍團體今天在國民黨中央召開記者會，說明雙十慶祝活動。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）雙十節將至，泛藍團體“松濤社-我愛國旗委員會”當天下午將在“國父紀念館”舉辦慶祝大會。馬英九、中國國民黨主席吳敦義和國民黨2020參選人韓國瑜妻子李佳芬都將到場致詞。大會主席、前“國防部長”伍世文今天表示，蔡政府公然蔑視“中華民國”，侮辱百姓，所以更要號召全民站出來捍衛“中華民國”，號召全民自已來慶祝雙十節。



松濤社我愛國旗委員會今天在國民黨中央黨部召開記者會，包括伍世文、發起人宋旭康和國民黨前文傳會副主委胡文琦和資深藝人侯麗芳等人都出席。



伍世文說，松濤社今年已是第四次舉辦雙十慶祝大會，本來今年因為韓國瑜在高雄有舉辦一系列的慶祝活動，而討論台北是否要停辦，怕有和韓拚場的感覺，後來商量後還是決定，把這四年民進黨政府施政敗壞，對“中華民國”的汙衊，都要藉這場合訴說出來，也表達對國旗的尊重。



伍世文表示，蔡英文不敢自稱“中華民國總統”，滿口只說這個國家、這面國旗，令人難受也感慨萬千，也因此很多人對他們每年辦慶祝大會的做法是很認同的，雖然辛苦但值得也感到驕傲，希望今年台北市能有更多國旗飄揚。



宋旭康則說，當天活動將在下午兩點於“國父紀念館”舉行，將架起兩面全台最大的青天白日旗，還有“中華民國”萬歲”等巨大標語，表示我們百姓對“中華民國”的熱愛與忠誠。致詞順序則是伍世文、馬英九、李佳芬和吳敦義，主要目的就是自己的雙十自己挺。