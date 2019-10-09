傳播世園故事 世園會新聞報道總量超百萬篇

北京市副市長、北京世園會組委會委員、北京世園會執委會副主任兼秘書長王紅（中評社 張爽攝） 中評社北京10月9日電（記者 張爽）2019年北京世園會舉辦期間，中央主要報紙和市屬報紙刊發專版超過200個，新聞報道總量超過121萬篇次，各網站點擊量5200多萬，世園會相關微博話題閱讀6.4億次，媒體傳播量超過20億次。



北京市副市長、北京世園會組委會委員、北京世園會執委會副主任兼秘書長王紅在國新辦舉辦的記者會上表示，北京世園會將綠色發展理念向全世界廣泛傳播，億萬人聆聽世園故事。世園會精心打造了北京世園會園區新聞中心，媒體界的朋友們不辭辛苦，圍繞展覽展示特色和精彩活動，深入挖掘報道亮點，多角度展示我國生態文明發展成就，廣泛傳播綠色發展理念。



王紅介紹，北京世園會官方微信自2019年1月1日起刊發839篇稿件，閱讀量達1490萬人次。智慧世園會官方APP“EXPO2019”累計裝機量超117萬次，累計使用次數超過600萬次。世園會官方網站累計訪問量達1.2億人次。此外，世園會還製作並在中央電視台播出國內首部大型植物紀錄片《影響世界的中國植物》，深入精彩的介紹了中國植物對世界的貢獻。借助網絡平台，推廣世園會主題宣傳片，組織開展“看今朝 新中國成立70年—絲路大V北京行”和“新浪微博大V行”等境內外記者參觀報道活動。北京世園會成為展示生態文明成果、傳播綠色發展理念的重要窗口。