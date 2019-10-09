江澤慧：北京世園會亮點紛呈 有五大成就

中國花卉協會會長、北京世園會組委會副主任委員、北京世園會執委會執行主任江澤慧（中評社 張爽攝） 中評社北京10月9日電（記者 張爽）中國花卉協會會長、北京世園會組委會副主任委員、北京世園會執委會執行主任江澤慧在國新辦舉行的記者會上表示，2019年北京世界園藝博覽會是一屆壯麗的世園會，取得了非凡的成就，花卉園藝展覽展示主題突出，亮點紛呈，有力地提升了北京世園會專業水準和展示效果。



江澤慧認為，北京世園會取得了以下五方面成就：



一是傳播了生態文明思想，推動了綠色發展。北京世園會開幕式上，習近平主席提出了“共築生態文明之基，共走綠色發展之路”的五點追求，向全球發出了共同建設美麗地球家園、共同構建人類命運共同體的綠色宣言。北京世園會園區的“一心、兩軸、三帶、四館、多片區”的特色景致，將山、水、林、田、湖、花、草自然融合，把整個園區“裝成錦綉，繪成丹青”，生動詮釋了生態文明的理念，人與自然和諧共同共生的綠色的價值觀念更加深入人心，傳遞到了全中國乃至全世界。



二是薈萃世界園藝精華，提升了世界園藝發展的新境界。全球5大洲86個國家和24個國際組織與中國31個省區市和港澳台地區，以及專業機構和企事業單位，通過100多個室外展園和室內展陳，展示各國各地區園藝新理念、新品種、新技術、新產品和特色文化，匯聚了各國花卉園藝精品。北京、浙江、河北、江蘇、安徽、河南、山東、雲南、貴州、陝西等省市展園，獨具匠心的園藝手法充分展示了植物的力量。國際竹藤組織展園，卡塔爾、柬埔寨、荷蘭、德國、英國、日本、新加坡等國家的展館各具特色。



三是組織國際競賽，提高了世園會專業質量和展示的水準。中國花卉協會作為國際園藝生產者協會（AIPH）重要成員，積極組織國際競賽總評審團對北京世園會室外92個展園、室內54個展區進行了3次集中評審；對全國各省區市切花等5大類7173件展品進行了4輪集中評審；組織了牡丹芍藥、月季、組合盆栽、盆景、蘭花、菊花國際競賽和世界花藝大賽，7項室內花卉專項競賽，其中前6項有30多個國家和地區的836家單位及選手，選送6838件作品參賽；2019年世界花藝大賽，有31個國家和地區的33名選手參賽，是A1級世界園藝博覽會首次舉辦的國際性花藝競賽。北京世園會競賽組織的國際競賽項目，是歷屆世界園藝會內容最為豐富、項目最多的一次，充分發揮了中國優勢，展示了世界花卉園藝精品力作。



四是組織專業會議，推進了世界園藝交流合作。本屆世園會期間，舉辦了2019世界花卉大會、第71屆國際園藝生產者年會和國際綠色城市論壇三項花卉園藝專業會議，有69個國家和6個國際組織的300多人參會，會上20多位國內外花卉園藝專家作了主題報告，發表了2019世界花卉大會北京宣言。這在世園會歷史上也是第一次。



五是展示花卉園藝新成果，擴大了花卉園藝社會影響力。本屆世園會，作為東道國，各省區市和港澳台地區充分利用這一舞台，投入了大量人財物力，集中展示我國花卉產業發展成就和生態文明建設成果，彰顯了中國智慧和中國力量。室內外展覽展示的各類展品超過200萬株（件），推出的新品種、新產品超過2萬件。一大批自主培育的具有知識產權的新品種在北京世園會精彩亮相。舉辦專項花卉國際競賽，為參觀者奉獻了一場又一場的園藝視覺盛宴，累計參觀人數達380多萬人。