韓國瑜率隊拆違建　對屋主還有這動作

韓國瑜展鐵腕帶頭拆除違建，過程中遇到屋主陳情，韓強調，政府公權力一定要執行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜展鐵腕帶頭拆除違建，過程中遇到屋主陳情，韓邀請面對面進行溝通，堅定說明政府立場，屋主被韓說服，同意拆除。韓交涉後也拍拍屋主的背、雙方握手，仍展現人情溫度。



韓國瑜8日上午9時大陣仗帶隊拆除岡山區嘉新西路一棟違章建築，高雄市工務局違章建築處理大隊會同警察局、水電公司等相關單位，加上媒體採訪人員，現場共有近百人到場，聲勢浩浩蕩蕩，勢在必行氣氛緊張。



韓國瑜抵達現場視察時，屋主上前陳情設法“搓湯圓”，韓國瑜則板著臉嚴肅回答，三年已經八次了，妨害風化，若是發生火警、危險、重大刑案，老百姓絕對無法容許。屋主聽了也只能在旁邊不斷點頭表示知情。



韓國瑜說，政府的立場要兼顧整個居住環境的安全，三年都是同一種妨害風化案件，這說不過去，民眾當然可以考慮怎麼樣維護權益，但政府公權力一定要執行，否則會開始有樣學樣，今天一切就依法處理。



屋主聽了後也表示同意拆除，但希望鋼骨結構能保留。工務局表示，技術部分會協助處理。屋主放心後，韓國瑜也拍了拍屋主的背，並且誠懇握著屋主的手，雙方交涉十分順利並且達成共識。



韓國瑜離開後怪手馬上進行破壞外側鐵皮、紅磚牆壁，剪斷電纜線，由於現場空間狹小，媒體捕抓畫面就陸續離場。