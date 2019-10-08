外交部港公署：英國早有“反蒙面法”

外交部駐港公署發言人發聲（圖片來源：外交部駐港公署） 中評社香港10月8日電／針對有媒體報道“末代港督”彭定康妄稱制訂《禁止蒙面規例》是“瘋狂之舉”等，外交部駐港公署發言人7日表示，有關言論完全無視特區各界要求止暴制亂的主流民意，完全無視英國是“反蒙面法”先行者的基本事實，充分暴露了其虛偽、偏執、冷血的真實面目，我們對此予以強烈譴責。



發言人表示，特區政府制訂《禁止蒙面規例》是合法、合理、合情的正義必要之舉。4個月來，蒙面暴徒肆無忌憚地打砸搶燒、攻擊圍毆警察和市民，嚴重危害社會公共安全，嚴重破壞香港法治，香港市民深受其害，迫切要求止暴制亂、恢復秩序，堅決支持特區政府制訂《禁止蒙面規例》。彭定康罔顧主流民意，完全漠視市民生命安全受到嚴重威脅，顛倒黑白，炮製種種借口，目的就是為暴力分子開脫，給特區政府止暴制亂製造障礙，其居心何其險惡！



發言人指出，制訂《禁止蒙面規例》符合國際社會的通行做法。法國、德國、加拿大、西班牙、奧地利等西方國家和美國多個州早已制訂類似法律。英國更是早在1723年就出台了“反蒙面法”，並實施長達100年，為應對2011年發生的抗議示威和騷亂，英政府再次引入“反蒙面法”，難道這也是瘋狂之舉？這種赤裸裸的雙重標準和無恥的虛偽嘴臉早已讓世人看清和唾棄。



發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。我們堅定支持特區政府依法採取一切必要措施止暴制亂、恢復秩序。我們再次敦促彭定康之流立即收回干預香港事務的黑手，停止禍害香港的罪惡勾當，停止末日的瘋狂。



來源：外交部駐港公署