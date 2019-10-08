韓發言人葉元之：侯友宜一定支持韓國瑜

韓國瑜的發言人、新北市議員葉元之接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北市長侯友宜表態不接2020參選人韓國瑜的新北市競選總部主委，雙十節也不辦升旗典禮跟黨中央不同調，引來藍營內部質疑聲音。對此，韓國瑜競選辦公室發言人、新北市議員葉元之今天表示，侯友宜一定會支持韓國瑜，只是不是現在大家期待的，方法不同，但目標一致。



鴻海創辦人郭台銘不參選2020後，國民黨內紛擾卻未因此平息，黨主席吳敦義昨天召集22縣市黨部主委下達輔選軍令狀，並盼15個執政縣市長擔任韓國瑜聯合競選總部主委，以及在雙十節同步舉辦升旗典禮。



但侯友宜之前就表態不接競總主委，這次新北市也不辦雙十升旗典禮，都讓外界有國民黨內整合未完成的疑慮。



葉元之今天早上在國民黨中央受訪時對此表示，吳敦義昨天召集縣市黨部主委會報，請大家盡快成立各地競總和後援會，韓國瑜競選總部也會在11月初在高雄成立。



葉元之認為，侯友宜一定會支持韓國瑜，只是侯友宜認為先把市政做好，到時候再拜託大家支持會更棒，方法不同，但目標一致。



葉元之也說，身為新北市議員，對於侯不辦升旗典禮的原因他並不清楚，但前市長朱立倫也是在任其後兩年才辦升旗典禮，主因是蔡英文的民進黨政府執政後，雙十節都看不到國旗，所以才會擴大辦理，而新北市這次也強調，會在一月一日擴大辦理升旗典禮，所以這跟侯挺不挺韓沒有任何關係。