連署書規定不明確　呂秀蓮痛批“中選會”

呂秀蓮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮今天上午針對連署相關事務召開記者會，她痛批原來這份連署書是1995年的版本，難怪國民黨不分區“立委”王金平號稱已經連署20萬份。她列舉出10項疑問說，如果出現這些疑問，連署就無效，到底憑什麼？“中選會”難道不應該說清楚嗎？這是一個不負責任的政府。



呂秀蓮與前南投縣長彭百顯登記2020正副“總統”參選被連署人，經過這陣子的連署，呂秀蓮今天一一指出其中問題痛批“中選會”。呂秀蓮必須在11月2日前取得28萬多份連署書才能取得參選2020資格。



呂秀蓮質疑說，正“副總統”連署人姓名上下書寫，卻不可以左右書寫，若不上下書寫就是連署無效；身分證正面影本只能貼上，四邊圓角不可裁切掉；戶籍地址寫簡體字無效；戶籍地址縣、市、鎮、市區需要圈選，劃槓、打叉都無效；連署人簽章需要蓋在簽章字樣右側，不可蓋至簽名旁；連署書不可塗改、立可白修正；連署書不可簽名又蓋印章；出生年月日只能用民國，不能用西元等。



呂秀蓮痛批，這份連署書從1995年開始使用，王金平號稱已經連署20萬份，“原來連署書一樣啊，之前還神神秘密，就跟1995年一樣”，“那我早知道就開始連署，現在每天壓力這麼大”。



她表示，這麼多規定卻沒有明確說明，這是不負責的政府，這是擾民。她更說，如果有人使用公權力，每一張連署書都要審查，並且沒有依據認為不合格，這是很奇怪的現象。



她還說，辦公室或是支持者因為困擾，打電話給“中選會”，除非運氣好是高小姐接電話，只有她可以回答，但這位高小姐常常在開會，公僕是這樣當的嗎？如果“中選會”都不清楚，那誰會清楚，荒謬中的荒謬，也希望“中選會主委”李進勇讓我認識這位神祕的高小姐。