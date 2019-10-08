呂秀蓮重轟：蔡政府完全是華府附庸

呂秀蓮批蔡英文執政做不好，導致這麼多邦交國斷交。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）對於美國加大力道與台灣合辦首屆“太平洋對話”，希望穩固台灣的太平洋“邦交國”。爭取參選2020的呂秀蓮今天受訪表示，我們還是肯定美國關心，但是太晚了。她更說，邦交國是主權國家的象徵，我們是“主權國家”，“還需要第三個國家這樣明顯介入”，“會不會讓人家感覺到，蔡政府完全是華府的附庸”。



呂秀蓮今天召開相關連署記者會後，受訪做作上述表示。呂秀蓮日前進行連署參選2020，她必須在11月2日前取得28萬多份連署書才能取得參選2020資格。



呂秀蓮說，很多重要“邦交國”斷的時候，美國沒有這樣關心，但是不能怪美國，我們“外交部”、駐美單位，有沒有做好這樣工作？現在美國要出力太晚了，剩下“邦交國”還會不會斷？都很難說。



她也說，邦交國是主權國家的象徵，我們是“主權國家”，還需要第三個國家這樣明顯介入，會不會讓人家感覺到，蔡政府完全是華府附庸。她呼籲，民眾要看清楚，一個領導人把“國家”領導成這樣，還說房子蓋一半師父不能換，這是不和邏輯的。假如這樣，“憲法”規定當選一次就連任一次。



美方現在做這些能夠穩住台灣“邦交”嗎？呂秀蓮說，她不知道，但是太晚了。過去美國口惠實不至，“外交部”又沒有盡心，看到這樣徵候就要讓美國知道，現在太晚了？。



她不滿說，蔡英文執政3年半，丟了這麼多“邦交國”，不是拍拍灰塵就沒事了，這些國家斷交之後就回不來了，蔡英文能夠這樣拍拍灰塵就沒事了嗎？還民調一直高，很多人說睡不著，希望更多人來選，她參與連署就是要凸顯問題，希望在藍綠之外有第三條路。



媒體詢問是否跟鴻海創辦人郭台銘等第三勢力尋求合作，呂秀蓮說，不想增加郭台銘的困擾，也不想增加自己的困擾。



至於民進黨內是否有人持續接觸希望勸退她，呂秀蓮說，這個不回答，沒有評論。