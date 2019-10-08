蔡英文：中國企圖孤立台灣　阻礙區域穩定

蔡英文出席玉山論壇開幕典禮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天上午出席“玉山論壇開幕典禮”，蔡英文以英文致詞表示，台灣有意願、也有能力更積極參與區域夥伴關係。任何能讓世界變得更美好的努力，都不應該受阻於政治壓力或私心的脅迫。她指出，中國企圖孤立台灣的舉措，只會阻礙區域的繁榮與穩定。



蔡英文以英文致詞並歡迎特別來賓，包括加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）、印度梅農（Shivshankar Menon）大使、美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）及白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）。



她說，很高興在台灣見到他們，各位在印太區域的背景獨特，一定能對區域發展提供寶貴意見。



“國家安全會議”秘書長李大維、“外交部”部長吳釗燮也陪同蔡英文出席活動。“玉山論壇”由“台灣亞洲交流基金會”舉辦，今年是第三屆。



蔡英文提到，去年她談到我們這個區域面臨重大抉擇。今年，這個區域已進入轉型。我們面臨的艱鉅任務，是為世世代代打造一個安全、繁榮、永續的世界，沒有一個國家可以獨自完成這項任務。



她強調，台灣有意願、也有能力更積極參與區域夥伴關係。任何能讓世界變得更美好的努力，都不應該受阻於政治壓力或私心的脅迫。中國企圖孤立台灣的舉措，只會阻礙區域的繁榮與穩定。



蔡英文表示，國際社會上許多理念相近的國家一再表示，願意和台灣站在一起，並肯定我們在印太區域的重要性。作為區域的重要夥伴，台灣對於實現此區和平與繁榮的未來，是不可或缺的，“相信在座的各位也都認同”。請與會貴賓繼續和台灣站在一起，和我們打造更堅實的區域夥伴關係。



她指出，現在新南向國家來台就學學生超過5萬人，約是2015年的兩倍，而2018年，台灣到新南向國家就學學生首度達到2萬人。這些青年才俊是我們這個區域的未來，而這個國際經驗將有助於他們拓展視野，用區域的觀點來處理區域的議題。



她接著說，我們也看到這個區域對優質醫護及更多專業醫療人才的需求。2018年，有超過15萬名新南向國家的病患來台灣就醫。對這些國家而言，更重要的是，我們在2018年培訓了600多名專業醫療人員。他們每天運用在台所學救人，並為患者提供更優質的生活。



蔡英文表示，我們也看到了南亞和東南亞在旅遊、貿易及投資方面豐沛的經濟潛力。2018年，台灣和新南向國家旅客互訪人次突破500萬，創下歷史新高，其中新南向國家旅客來台人次達到260萬，較2015年成長近7成，可以說，今天每4位來台旅客中，就有1位來自新南向國家。



她提到，台商也持續在新南向國家擴大營運，帶動當地經濟成長，增加就業機會，促進貿易。過去3年來，台商在新南向國家的投資已超過100億美元。2017年，我們和新南向國家的貿易總額首次超過1000億美元；去年更達到1170億美元，較2015年成長近兩成。



蔡英文說，這些成長數據只是整體發展的一部分。展望未來，在貿易衝突和國際經濟新情勢下，全球供應鏈將持續重整。台商尋求新的生產基地時，新南向國家正是他們的首選。只要我們共同攜手，就有潛力在區域內建構重要的供應鏈，讓我們和全球市場更緊密的連結。

