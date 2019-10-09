藍選將連聲嘆　陳美雅：2020不對稱戰爭

代表藍軍參選高雄第六選區（鼓山、鹽埕、前金、 新興、苓雅）“立委”的市議員陳美雅。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月9日電（記者 高易伸）根據多份民調顯示，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜已連續6周落後民進黨蔡英文引發支持者焦慮。代表藍軍出征高雄“立委”第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）的市議員陳美雅接受中評社訪問認為，綠營散播、操弄韓國瑜要拋棄高雄選民的輿論多少奏效，韓團隊要趕快澄清解釋，要對市民有個交代與說法。



陳美雅也感嘆，2020大選真的是一場不對稱的選戰，民進黨握有“國家”機器與資源，連主流媒體都一面倒批韓、讚蔡，這其實不是正常的現象。韓國瑜的支持者現在都透過自媒體串流，這部分會是2020對決影響輿論與風向的關鍵。



陳美雅建議，韓團隊必須要告訴高雄市民韓是為了“高雄更好”，所以出來承擔，韓要講出讓人民感動的話，而不是讓綠營拿這件事情去操弄高雄人的情緒。高雄人重情義，當初他們相挺韓市長，但現在綠營在煽風點火說韓不要高雄！這句話不是事實，但會很傷。



陳美雅是日本明治大學法學院學士、早稻田大學法學修士、早稻田大學法學博士。她曾任台灣高等法院高雄分院法官助理、文藻外語大學講師、高雄市立空中大學法政學系講師，現為國民黨高雄市議員，2020披藍袍出征高雄“立委”第六選區，陳美雅的主要對手為民進黨現任“立委”趙天麟。



陳美雅認為，韓國瑜不論有沒有要“請假”，韓陣營都要對市民有個交代與說法。我聽到高雄市民很多都很支持韓國瑜，但有一些人會鬆動、心理上會不舒服，覺得去年我挺韓但現在情緒受傷了。因為綠營一直在散播韓市長要丟下高雄，但其實不是的。



陳美雅說，韓國瑜的市府團隊沒有進一步去做澄清，建議新聞局長王淺秋在回應請假等相關議題時，可以多幾分溫暖的說明。例如“韓目前沒有請假規劃，但韓目前最重要的怎麼做？才是對高雄市民有最佳、最好的，韓國瑜在思考當中”。如果多加這句話，會不會更溫暖一點？



陳美雅表示，韓國瑜請假或者不請假其實各有利弊，如果韓決定不請假而留在議會，也能借此機會行銷市政，說明讓市民有感的政績，進一步凸顯綠營質詢的蠻橫無理；如果請假展開全台巡迴的土地學習之旅，那就代表其他縣市的選民也期待韓能夠到那邊去請聽他們的心聲。



如果您是韓國瑜的政治幕僚，您會怎麼建議？



陳美雅笑說，哈哈，這個好難決定。陳說，韓國瑜如果決定請假，台灣政治氛圍勢必回到藍綠對決的氛圍，韓國瑜能否重新掀起“2019韓流”，還是取決理念與政見。



陳美雅說，現在的民進黨整天都在罵韓、批韓，但卻不見任何對未來有擘劃的政見去說服選民為何要讓綠營再4年的機會？尤其中間選民、知識份子投票意向最終也會取決於候選人的政見，這一點韓國瑜可以好好著墨，提出政治領袖高度的內容打動選民。