點贊觸發外交風波　土耳其召見美國外交官

中評社北京10月8日電／土耳其外交部6日召見美國駐土耳其臨時代辦，要求後者“公開、明確”解釋美國駐土耳其大使館的社交媒體“推特”賬號前一天點贊一篇推文，內容關聯土耳其總統一名執政盟友的病情。



那篇推文關聯民族行動黨主席德夫萊特·巴赫切利，說土耳其應該為沒有巴赫切利的政治格局做準備，獲得美國大使館的推特賬號點贊。



巴赫切利現年71歲，是土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安的政治盟友。他領導的民族行動黨與埃爾多安領導的正義與發展黨組成“人民聯盟”，2018年7月贏得議會選舉，獲議會多數席位。



巴赫切利9月出現惡心症狀，隨後住院，病情引發猜測。



民族行動黨副主席塞米赫·亞爾琴5日晚發布消息，說巴赫切利已經康復，一周內將返回工作崗位。



正義與發展黨發言人厄梅爾·切利克要求美國國務院和美國駐土耳其大使館調查這一事件。



“這表明美國駐土耳其大使館一些員工蓄意破壞兩國關係。”切利克的一篇推文寫道，“美國駐土耳其大使館需要試著經由能夠作出正確分析的人士理解土耳其，而非經由關聯恐怖主義組織的人。”



美聯社報道，土耳其方面指認發布那篇推文的記者是旅美宗教人士費特胡拉·居倫團夥成員。



土耳其政府認定居倫是2016年7月未遂軍事政變的主謀。居倫否認參與謀劃政變。



美國大使館的推特賬號5日晚取消對那篇記者推文的點贊並發帖致歉。“今天早些時候，使館推特賬號誤給一篇無關的推文點贊，我們為這一錯誤遺憾，為觸發任何誤解道歉。”



土耳其和美國同屬北大西洋公約組織，近一段時期因為土耳其向俄羅斯購買S－400型防空導彈系統、在敘利亞東北部設立“安全區”等事宜關係緊張。



（來源：新華網）