中評鏡頭：朱立倫到新竹陪鄭正鈐製作米粉

朱立倫來新竹，陪“立委”參選人鄭正鈐（右）一起動手做米粉，體驗在地產業特色。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月8日電（記者 黃文杰）前中國國民黨主席朱立倫上午拜會新竹市議會，與國民黨籍市議員座談，他感嘆認為，“選舉很少能夠打敗國民黨，能夠打敗國民黨，都是國民黨自己”，也認為朋友越多越好，不要樹立敵人，“我們多交朋友，把所有敵人化敵為友”，是努力的目標。



朱立倫上午先跟國民黨籍新竹市“立委”參選人鄭正鈐，一起體驗新竹米粉製作，11點拜會新竹市議會，所有黨籍市議員都到場，新竹市黨部主委呂學樟也在場。



值得關注的是，新竹議會出來迎接朱立倫還是“雙議長”，有在地新竹市議長許修睿，還有隔壁新竹縣議長張鎮榮，也專程作陪，相當給朱立倫面子。



面對在場的藍軍民代，朱立倫先提到這次初選失敗，認為朱立倫需要磨練。需要給他挫折、需要學習的機會，也很感恩，雖然自己沒有成功，但是“成功不必在我，成功一定有我”，不一定要站在舞台上成為那個主角，我們也可以在台下，成為最好的助選員、最好的啦啦隊。



接著話鋒一轉，朱立倫提到，選舉很少能夠打敗國民黨，能夠打敗國民黨，都是國民黨自己，國民黨打敗自己國民黨，意思就是，大家都很清楚，我們真的需要，大家第一步能夠團结團结，重要就是自己。



他說，朋友越多越好，不要樹立敵人，我們多交朋友，把所有敵人化敵為友，是努力的目標，在新竹一樣，在台灣也一樣。



稍後接受媒體採訪，被問到選戰倒數一百天，針對韓國瑜目前的選戰狀況，朱立倫回應，一定要穩住陣腳，按步就班，前一段時間，可能在選戰策略上沒有穩定。



朱立倫還是強調，要爭取支持就要多交朋友、少樹立敵人，前一段時間，他感覺到有一個不好的氛圍“不是同志，就變成敵人”，但應該是要“不是同志，也是朋友”，朋友越多越好，多多擴大我們的支持，不能在同溫層，要打破這樣的觀念，才能爭取更多多支持。