蔡英文競辦推影片爭搶“中華民國”派

蔡英文選舉辦公室推出“中華民國”不分你我影片。（蔡英文連任辦公室提供） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）為了爭取“中華民國”派”的選票，適逢雙十前夕，蔡英文連任辦公室今天也發佈最新的影片《“中華民國”不分你我》，辦公室發言人廖泰翔表示，本支影片傳達蔡英文守護“中華民國”主權的決心，並強調“國家”團結不分你我。



廖泰翔表示，儘管中國透過各種“惡劣手段”在國際上“打壓”台灣，甚至喊出“一國兩制台灣方案”，欲消滅“中華民國”主權，但只要蔡英文執政一天，就會繼續讓“中華民國”存在於台灣的各個角落，這是全台2300萬人的共識。



廖泰翔說，本支影片透過鏡頭畫面及旁白，提示“中華民國”就在我們的日常生活之中，“在孩子的圖畫裡”、“在年輕的律動中”，以及“在每次旅行的背包中”。



他指出，這些看似再平凡不過的日常，是蔡英文不畏中國壓力，在執政期間努力守護“主權”的成果。相較之下，國民黨聲稱要捍衛“中華民國”，但每當遇見中國時，卻又絕口不提“中華民國”，在2015年的馬習會上更不見任何“中華民國國旗”。



廖泰翔表示，蔡英文在影片最後更現“聲”旁白配音，“不需要爭執，也不需要口號，“中華民國”不分你我，守護台灣，需要你我”，這段簡單明瞭的文字，表達出守護“中華民國”是“總統”、更是跨黨派人民的共同責任與願景。



他也強調，即便蔡英文守護“中華民國”不遺餘力，但在選舉期間，經常有來自各方陣營的不實指控，甚至把主權議題當作選舉籌碼來操作。守護“國家主權”不應區分黨派、區分你我，這正是本支影片要傳達的精神。