林鄭月娥：外國人不要為暴力示威者撐腰

林郑月娥（来源：环球网） 中評社香港10月8日電／香港特別行政區行政長官林鄭月娥8日見記者時表示被問及彭定康日前涉港言論，林鄭月娥表示，外國人士不能惡意批評香港，或者為現在在香港採取一些暴力示威的人撐腰。



此前，彭定康公開指責港府訂立《禁止蒙面規例》，宣稱“港府應與示威者對話，特別是屬於和平的示威者團體”。林鄭月娥8日回應這一言論時稱，香港目前發生事件的本質是前所未有的暴力衝擊，沒有任何持客觀態度的外國政府和人士看到香港現狀還會認為這裡發生的是和平示威，還認為香港是言論自由的問題。



林鄭月娥同時反問，如果在這些外國政府或議員自己的國家出現這樣的情況，他們又會採取什麼行動？“我認為他們採取的行動不會比我們更輕微。”她尤其指出，2011年英國發生較大暴動時，英國政府也採取了特殊手段。



林鄭月娥還表示，《禁蒙面法》在很多歐美的國家都實施，包括英國，香港的《禁止蒙面規例》本身亦符合國際標準，她希望無論什麼人，尤其是外國人要評論香港現況亦要有同理心，“香港發生的事情要是在他本身國家發生，他會採取什麼行動，不能惡意批評香港，或者為現在在香港採取一些暴力示威的人撐腰，說這個是和平、表達自由的事，這個我覺得是不負責任的評論”。



（來源：環球時報－環球網）