安徽省供銷社原理事會主任錢斌被“雙開”

中評社北京10月8日電／記者從安徽省紀委監委獲悉，近日經中共安徽省委批准，安徽省紀委監委對安徽省供銷社原黨組書記、原理事會主任錢斌嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查，決定給予其開除黨籍、開除公職處分並移交司法機關處理。



經查，錢斌收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，借公務考察之機公款旅遊。對抗組織審查，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題。利用職權為多人錄用、職務晉升謀取利益。多次非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。徇私舞弊濫用職權，情節特別嚴重，涉嫌濫用職權犯罪。



錢斌在黨的十八大後不收斂、不收手，嚴重損害安徽供銷系統政治生態，性質嚴重、情節惡劣。依據《中國共產黨紀律處分條例》等規定，經安徽省紀委常委會研究並報安徽省委批准，決定給予錢斌開除黨籍、開除公職處分；將其涉嫌受賄、濫用職權犯罪問題及涉案財物移送司法機關依法處理；收繳其違紀違法所得。



據悉，錢斌現年62歲，1982年進入安徽省供銷社工作，在此工作長達35年，2017年11月後調任安徽省政府參事。錢斌“落馬”後，安徽省供銷社理事會副主任唐慶明因涉嫌嚴重違紀違法，也接受了紀律審查和監察調查。



（來源：新華社）