美眾議院要求政府部門配合對特朗普的彈劾調查

特朗普（圖片來源：央視新聞網） 中評社北京10月8日電／美國國會眾議院7日向國防部、行政管理和預算局分別發出傳票，要求它們各自按要求提交總統特朗普“電話門”事件有關文件，以配合眾議院針對特朗普的彈劾調查。



這2張傳票由眾議院情報委員會經同外交委員會、監督和改革委員會磋商後簽發，要求國防部、行政管理和預算局在15日之前按傳票提交有關文件，以供他們審查白宮此前凍結對烏克蘭軍事援助的原因等情況。



國防部、行政管理和預算局尚未就傳票作出回應。



在此之前，白宮、美國國務院、特朗普私人律師朱利安尼分別收到眾議院發出的傳票，副總統彭斯也被要求提交有關文件。美國國務院日前錯過了傳票要求提交有關文件的最後期限。



特朗普正身陷一起“電話門”事件。今年8月，美國一名情報界人士匿名檢舉特朗普7月與烏克蘭總統澤連斯基通話時要求對方調查其政治對手、美國前副總統拜登及其兒子。白宮還採取某些措施“封鎖”二人通話內容記錄。



另據美國媒體報道，在與澤連斯基通話前，特朗普命令代理白宮辦公廳主任、行政管理和預算局局長馬爾瓦尼凍結一筆價值約4億美元的對烏軍事援助，馬爾瓦尼隨後通過行政管理和預算局向國防部、國務院傳達了這一指令，但沒有詳細解釋緣由。白宮於9月才解凍這筆援助。



“電話門”事件震動美國朝野。民主黨指責特朗普濫用職權謀求個人政治利益並尋求外國勢力干預美國總統選舉。特朗普則表示，他要求烏方調查拜登父子無關政治，只是因為反腐敗。他還反覆抨擊彈劾調查是對他的“政治迫害”。



拜登於2009年至2017年任美國副總統。他今年4月宣布競選下屆美國總統，被特朗普視為主要競爭對手之一。



（來源：新華社）