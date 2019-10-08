巴黎一法院遭＂詐彈＂威脅　約300人緊急撤離

（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京10月8日電／當地時間7日上午，法國巴黎大區上塞納省南泰爾大審法院遭遇“詐彈”驚魂，約300人緊急撤離。



據《巴黎人報》報道，當地時間7日上午9點05分，有匿名人士撥打了“17”報警電話，稱南泰爾大審法院被放置了五枚炸彈。警方迅速動員，15分鐘後將法院大樓內包括法官、律師、行政人員和待審人員在內約300人緊急疏散。



警察局掃雷處對該建築的所有樓層和停車場進行了全面清查，過程中出動了四只爆炸物探測犬。期間，禁止人員進入整座大樓，附近的弗雷德里克和伊雷娜·約里奧－居裡大街被封鎖限行。



不過，警方搜查後，未發現任何爆炸裝置。當天中午12點12分，法院大樓重新開放，被疏散的人員獲准返回。目前，南泰爾警察局已就此次事件啟動司法調查。



這不是南泰爾大審法院首次遭遇“詐彈”。2016年，有一名男子打電話給南泰爾警察局，謊報稱法院大樓將被炸毀，大審法院大樓外圍300米範圍內包括商業法庭和民事法庭都被緊急疏散。據稱，當次事件發生時，法院正在進行與2015年11月巴黎恐怖襲擊事件嫌疑人薩拉赫·阿卜杜勒－薩拉姆有關的聽證會。



一名司法消息人士稱，三年前的“詐彈案”調查迄今毫無結果。本次“詐彈”事件發生時，法院並未處理任何特別敏感的案件，但“詐彈”驚魂對法院的正常工作造成嚴重擾亂，一名律師感嘆，未成年法庭的所有案卷都被發回重新排期；懲教法庭一起嚴重盜竊案的四名被告已經到場，庭審卻被延期到明年5月。



（來源：人民日報海外版）