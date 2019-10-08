磋商破裂　朝鮮要美年底前撤銷敵視政策

中評社北京10月8日電／“將來朝美對話的命運取決於美國態度，期限到年底為止。” 據朝中社10月6日報道，朝鮮外務省發言人當天表示，對於朝美雙方5日在瑞典斯德哥爾摩舉行的工作磋商破裂的事實，美國辯稱與朝方進行了很好的討論以誤導輿論。這證明美國沒有要改善朝美關係的政治意願，反而使人想到，美國企圖把朝美關係當作黨派鬥爭的犧牲品。



該發言人說，由於美方近來不斷釋放信號，稱他們已為基於“新方法”和“創意性解決方案”的對話做好準備並請求重啟磋商，但美方在此次磋商中一意孤行、固執己見，硬說自己沒準備好新的方案，朝方對此感到失望。此外，美國毫無根據地渲染雙方願在兩周後再會晤，可美國從板門店首腦會晤後的99天裡，仍未想出什麼方案，僅在兩周之內也絕不會創造出符合朝鮮期待和全球關切的對策。在美國徹底撤銷威脅朝鮮國家安全的敵視政策之前，朝鮮無意再進行像此次一樣惡心的磋商。



對於朝美磋商破裂，韓國總統府青瓦台7日表示“這並不意味著雙方對話大門完全緊閉”。據韓國《東亞日報》、紐西斯通訊社等媒體報道，青瓦台一名核心人士表示，朝美在瑞典舉行的工作磋商雖已結束，但朝美無核化談判全局層面的工作磋商、促成朝美首腦第三次會談以及通過朝美首腦會談實現無核化等相關協商工作仍在進行中，現在貿然置評為時過早。



與此相反，韓國峨山政策研究院安保統一中心主任申範澈7日表示，朝美雙方的分歧巨大，即使雙方兩周後重啟工作磋商，也不會取得實質性進展，除非美國改變態度，朝鮮是絕不會接受目前美國提出的要求的。



（來源：環球時報）