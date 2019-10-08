港鐵21站昨遭打砸燒　今恐難全線通車

防暴隊拘捕一名黑衣青年（來源：文匯報） 中評社香港10月8日電／“黑衣魔”昨晚續全港多區包括元朗、沙田、大埔、黃大仙、將軍澳、太古等“快閃破壞”，縱火、堵路及破壞區內設施及港鐵車站。被摧殘不堪的港鐵站昨日只能重開39個車站且提早在晚上6時關閉，以騰出更多時間搶修設施，但昨晚“黑衣魔”竟再度針對港鐵攻擊，至少21個港鐵站設施再遭破壞及縱火，站內港鐵人員在嚴重威脅下被迫撤離，港鐵今早能否全線通車，為上班族和學生提供服務成疑，港鐵呼籲市民留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站和列車廣播等，了解最新的車務資訊。



昨日傍晚開始，黑衣人再度“入夜變魔”，在全港各區大肆破壞及堵路。在沙田，蒙面暴徒多次快閃撬開沙田圍站的捲閘，入內用硬物擊打入閘機及售票機等，並破壞附近馬路的交通燈。在荃灣，蒙面暴徒破壞港鐵站捲閘。晚上8時40分，蒙面暴徒開始四處打碎商場玻璃，搗毀店舖鐵閘。



將軍澳投火彈拘多人



在將軍澳，暴徒在唐德街用雜物築防線，又在將軍澳站外向警車投燃燒彈，防暴警施放催淚彈反擊。晚上9時15分，防暴警在唐德街登上警車離開，有暴徒向警車投雜物。晚上9時20分，數十名“黑衣魔”撬開將軍澳站鐵閘，入內打砸閘機，並拉出消防喉射閘機，其後防暴警迅速趕至拘捕多人。晚上10時，暴徒於唐俊街縱火燒路障，火勢沖天，現場傳來爆炸聲，數分鐘後消防員到場撲滅。晚上10時35分警方推進，黑衣暴徒四散逃遁。



在元朗，約200名“黑衣魔”在康樂路用竹枝、垃圾桶、水馬等雜物設置路障。晚上9時20分，再有數十名“黑衣魔”撬開鐵閘進入西鐵元朗站內大肆破壞、向閘機淋水。晚上9時30分，“黑衣魔”再堵路及破壞交通燈，並大肆破壞大棠路輕鐵站，有人點燃火種，企圖火燒輕鐵站，被防暴警到場驅散。



截止晚上11時半，受到攻擊的車站包括車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、荃灣站、黃大仙站、鑽石山站、黃埔站、將軍澳站、東湧站、兆康站、大埔墟站、大學站、太和站、沙田站、上水站，站內設施受到惡意破壞，站內人員亦被迫撤離。另外，輕鐵大棠路站、天水圍站、樂湖站、銀座站及天慈站亦遭人蓄意縱火。各區防暴警到場施放催淚彈推進，拘捕多人。