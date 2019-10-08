低成本探月接連失敗　太空任務必須“不差錢”？

中評社北京10月8日電／最近，印度月船二號探測器在落向月球南極的最後階段突發狀況，與地面失去聯繫，至今“生死未蔔”。無獨有偶，今年4月，以色列月球登陸器“創世紀”號，也在距離月面10公里時出現故障，摔到了月球表面，功虧一簣。



這兩次任務的成本都不高。“創世紀”號是目前到達月球最小、造價最低的登陸器，任務花費僅1億美元。月船二號項目成本略高，也不過1.5億美元。這樣的成本與美國航空航天局（NASA）同類項目相差甚遠。



低成本太空任務是不是注定要面臨更大的風險？全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩向科技日報記者表示，節約成本不是不可以，但不能一味追求便宜，應更多從技術創新的角度來實現。



過於強調成本 或增加風險，難獲有價值成果



有報道稱，印度的人工費用很低，其高水平航天工程師每月的工資僅為歐美工程師收入的零頭，這能為他們的航天項目節約不少成本。



但想省更多，就要靠技術了。如果有成熟的火箭、航天器，或者完善的地面基礎設施，就能縮短研發周期，省下一些技術研發和基礎設施建設費用。



印度此前發射過月球探測器和火星探測器，具備一定技術基礎，但技術水平並不很高。



2008年10月，印度發射了該國首個月球探測器月船一號。這台探測器造價約8300萬美元，可以說很便宜了。同時，它的確有些本事。相比我國首個月球探測器嫦娥一號的200公里環月軌道，月船一號直接進入了距月面100公里高度的軌道；其攜帶的相機性能也不錯，獲取了分辨率較高的月球地質圖、月球礦物圖和月球地形圖。為了“少花錢多辦事”，月船一號搭載了6台國外的載荷，超過了載荷總數（11台）的一半，以彌補自身技術的不足。

