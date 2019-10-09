盧錦欽答中評：國家是香港堅定靠山

全港各區工商聯會長盧錦欽受邀觀禮 中評社香港10月9日電（記者 張心怡）10月1日，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、中華人民共和國主席、中央軍委主席習近平發表了重要講話。受邀現場觀禮的全港各區工商聯會長盧錦欽接受中評社專訪時表示，新中國成立70年來，國家取得諸多偉大成就，令港人自豪。國家是香港的堅定靠山，能為香港提供更多、更好的發展機遇。



“收到邀請觀看閱兵儀式和群眾遊行，我深感榮幸，內心充滿了期待與興奮。”盧錦欽說，慶典現場氣氛非常熱烈，習近平主席在講話中談到中國70年來的發展，令人熱淚盈眶，亦讓人感觸頗深。偉大的祖國通過不斷艱苦奮鬥，從以前的一窮二白，到取得舉世矚目的輝煌成績，發展為世界第二大經濟體，整個過程非常之不易。“作為一個中國人，國家強盛讓我感到無比的驕傲與自豪。國家實現從‘站起來’到‘富起來’，再到‘強起來’的歷史性飛躍，其中包含了千千萬萬人的心血，這盛世值得每一個人珍惜！”



盧錦欽提到，閱兵儀式中東風－41、直－20等新式武器裝備的亮相，令他內心澎湃，久久不能平靜。他指出，只有強軍，才能強國。沒有強大的利器，如何保護國家？大國利器體現了我國綜合實力的大幅度提升，也展現了中國對世界和平的願景。“香港問題就是因為當時中國的落後而產生，落後就會挨打。”盧錦欽說，這些尖端武器給國人帶來了信心和安全感，讓大家看到國家在軍事、科技等領域所取得的巨大發展與進步。



當日，以“同心共築中國夢”為主題的群眾遊行在閱兵儀式後舉行。遊行分為“建國創業”“改革開放”“偉大復興”三個篇章，每一個遊行方陣、一組彩車都講述了一個年代故事。盧錦欽談到，群眾遊行一幕幕演繹出祖國從建國創業、改革開放走向偉大復興的歷程。作為一名香港人，看到國家一步步的發展變化，沒有國哪裡會有家、沒有“一國”何來“兩制”的心態便會更為堅定。



群眾遊行中“一國兩制”方陣和港澳花車的出現讓盧錦欽印象深刻。他認為，這樣的細致安排充分體現了國家對港澳特別行政區的深切關懷。“沒有祖國的保護，哪來香港的安居樂業？港人不應身在福中不知福，一定要珍惜當下的繁榮與穩定。”